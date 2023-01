Hrvatski svećenik oduševljen Đokovićem: 'Novak me vidio u Hajdukovom dresu i zagrlio'

Proslavljeni srpski tenisač Novak Đoković postao je glavna tema na ovim prostorima nakon što se u javnosti pojavila njegova fotografija s hrvatskim svećenikom Josipom Papkom. Josip je svećenik koji živi u Sarajevu, u Australiju je došao zbog posla, a često pohodi Poljud i Hajdukove utakmice.

- Novaka sam susreo ispred teretane koju koriste samo igrači. Pozdravio sam ga i on se također zaustavio i srdačno me pozdravio i zagrlio. Dok smo se fotografirali bio je jako srdačan i razgovorljiv. Želim istaknuti da je u tom trenutku bio u poslu, ali se ipak zaustavio i došao do mene kako bih se slikao s njim. I ne samo to. Nakon fotografiranja i upoznavanja poveo me sa sobom kroz glavni tunel u Rod Laver Arenu kako bih vidio Arenu i dio njegovog treninga koji je imao sa svojim timom. Tu sam se upoznao i s našim Grand Slam pobjednikom Goranom Ivaniševićevim koji je, kada me vidio, prvo rekao 'imaš najbolju majicu' pokazujući na Hajdukov grb - ispričao je Papak za Slobodnu Dalmaciju.

Welcome to Rod Laver Arena @DjokerNole !!



Via josip papak on IG https://t.co/HDd5Ki1wPt#AusLovesNovak #AustralianOpen pic.twitter.com/ReLfYlvRkU — NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) January 10, 2023

- Oduševila me Novakova jednostavnost i susretljivost koju je pokazao prema meni. Upravo iz ljudske jednostavnosti izvire ljudska veličina koju je pokazao, ali i pokazuje na svima onima koje susreće - kazao je Josip.