Regionalna zvijezda zbog teške tragedije naprasno prekida karijeru? Ovo će odjeknuti svijetom

Nekadašnji slovenski reprezentativac Kevin Kampl već neko vrijeme je daleko od terena i ne konkurira za svoj klub RB Leipzig. Posljednji put je nastupio 8. listopada u prijateljskoj utakmici protiv Dukle Prag, dok mu posljednji službeni nastupi datira iz rujna, kada je u tri bundesligaška kola skupio tek po minutu igre. Izostanak 35-godišnjeg Slovenca se objašnjava osobnim razlozima.

Njemački mediji Bild i Leipziger Volkszeitung, navode da je Kampl, nakon niza ozljeda i smrti brata, odlučio napustiti Leipzig i razmišlja o prekidu karijere. U klubu je od 2017. godine, a aktualni ugovor vrijedi mu do kraja ove sezone. Prema informacijama Bilda i drugih medija, klub i igrač rade na prijevremenom raskidu suradnje. Kampl se navodno vratio u rodni Solingen, što je dodatno potaknulo nagađanja da je možda već prekinuo ili čak završio karijeru. Službene potvrde o umirovljenju trenutno nema, a nakon smrti brata slovenski veznjak trenirao je prema individualnom programu.

- Tijekom proteklih nekoliko tjedana vodili smo nekoliko otvorenih i iskrenih razgovora s Kevinom o ovim vrlo posebnim okolnostima i njegovoj obiteljskoj situaciji. Na stolu je nekoliko opcija, ali još nije donesena nikakva odluka. Ako ima išta za objaviti, naravno je i na Kevinu da nas obavijesti. Ovo je privatna situacija, želio bih više obzira i osjetljivosti od strane nekih ljudi, pogotovo jer još ništa nije odlučeno. Najvažnija stvar za nas, što je utjecalo i na naše postupke u posljednjih nekoliko tjedana, jest dobrobit Kevina i njegove obitelji - izjavio je sportski direktor bikova, Marcel Schäfer, prenosi službena stranica Bundeslige.