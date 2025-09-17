Naši Portali
Primanje za brončanog asa

Hrvatski olimpijci koji se povuku i dalje će primati 2.000 eura u ime minulog rada

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
17.09.2025.
u 14:33

Veočić zaslužuje našu maksimalnu podršku do Olimpijskih igra a to zaslužuju i osvajačai medalja u Parizu pa čak i oni koji, ako bude takvih, koji u međuvremenu završe karijeru, kazao je glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač.

Nakon 30 sati na putu i dva odgođena leta, treći poluteškaš svijeta Gabrijel Veočić konačno je stigao kući. Zbilo se to u utorak kasno navečer kada se zaputio u svoj Brod da bi već sutradan, u 11 sati, bio na primanju u Zagrebu, u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora.

A ondje ga je primio glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač koji je izrazio zadovoljstvo kuće koju operativno vodi.

- Jako nam je drago vidjeti kada netko, tko se razvijao kroz naše programe, dosegne najvišu svjetsku razinu. Jako smo zadovoljni sa našom suradnjom koju možemo i pojačati da se što bolje pripremite za Olimpijske igre u Los Angelesu (2028.).

A tada je, Gabrijel ne skriva, cilj olimpijsko zlato. A zasad je neizvjesno hoće li po putu odraditi još i pokoji profesionalni meč jer to je sada dozvoljeno. No, njegovoj

- Ne znam hoću li odraditi koji profesionalni meč ili ne prije Igara. Možda to i učinim kako bih si pripremio teren za profesionalnu karijeru nakon Olimpijskih igara. O tome ću odlučiti sa svojim timom a odluka mora biti jednoglasna.

Bi li za njega u profesionalnom boksu, koji je više snagatorski, bio veći rizik od ozljeda nego u amaterskom a on je profinjeni tehničar.

- U svakom boksačkom meču postoji rizik od ozljede a moja je sreća što sam naučio čuvati svoje tijelo i glavu.

A morat će se pričuvati i boraca poput onoga (Uzbekistanac Ummatalijev, kasniji svjetski prvak) od kojeg je, uz dosta prljavog boksa, izgubio u polufinalu.

- Takve ću morati unaprijed držati na oku. Znao sam da je prljav boksač ali nisam očekivao da će mu ringovni sudac dopustiti da me udara u zadnji dio glave i ispod pojasa i da to nije sankcionirao Da jest, vjerujem da bih bio u finalu i da bih pobijedio Francuza kojeg sam pobijedio u polufinalu Prvenstva Europe.

Da bi Gabrijel dodatno očvrsnuo ali i svi naši perspektivni borci, trebat će ići na više međunarodnih kampova. A to je ustvrdio i izbornik, i Gabrijelov otac, Pero Veočić.

- Svoju kvalitetu najbolje dižete kada trenirate s borcima iz drugih reprezentacija. Toga nam nedostaje.

A to je sada već pitanje za državu, HOO i nacionalni Savezu. A ono glasi "hoće li biti dovoljno novaca za potreban priprema u međunarodnim kampovima"? Odgovorio je predsjednik HBS-a Bono Bošnjak, povremeno i sam diskretni sponzor Saveza.

- Hrvatski boksački savez se trudi ulagati što je više moguće. Lani smo osvojili 13 europskih medalja od čega su četiri seniorske. Imamo i jako dobar zagrebački kamp u koji dolaze druge reprezentacije. HBS će omogućiti boksačima da idu na pripreme gdje procjene da trebaju. Evo, ove godine su nam se nudili kampovi u Bugarskoj, Engleskoj i Mađarskoj a izabrali smo onaj u Bugarskoj i nismo pogriješili.

No, jedan kamp uoči velikog natjecanja nije dovoljan a svjestan toga je i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač.

- Mi ozbiljno razmišljamo kako o tome kako da one već etablirane olimpijske kandidate dodatno podržimo. Ali i one koji su danas perspektivni a za tri godine mogu vrhunski. Primjerice, tekvondašica Magdalena Matić, juniorska prvakinja svijeta, za tri godine može biti vrlo ozbiljna izglednica za olimpijsku medalju.

A što je onima koji su u Parizu osvojili medalju a možda na pola puta, recimo Barbara Matić, odluče okončati karijeru i odustanu od nastupa u Los Angelesu? Tu je Krajač bio rezolutan:

- Njih ćemo s tih 2000 eura i nadalje stipendirati u ime minulog rada i postignutih rezultata.

Taj način razmišljanja nam se sviđa jer hrvatska država ionako nije na vrhu liste po izdašnosti vrednovanja olimpijskih odličja pa neka ti olimpionici imaju barem tu vrstu zadovoljštine.

Ključne riječi
Gabrijel Veočić Boks

