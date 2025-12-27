Naši Portali
FNC 27

Povratak popularnog 'Nitra': Filip Pejić ima novog protivnika

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Filip Pejić - Aleksandar Janković
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
27.12.2025.
u 21:42

Potvrđen je dugoočekivani revanš između Aleksandra Ilića i Mirana Fabjana te povratak u kavez jedne od najvećih zvijezda promocije, Darka Stošića

FNC žustro radi na tome da njihova prva priredba van regije bude spektakularna. FNC 27 održat će se u Münchenu sedmog veljače, a čelnici organizacije dogovaraju mečeve provjerenih, atraktivnih boraca kako bi spektakl u Njemačkoj bio zagarantiran.

Tako su dogovorene već dvije borbe za titule, one između Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila te Francisca Barrija 'Croate' i Lom-Alija Eskijeva. Osim toga, potvrđen je dugoočekivani revanš između Aleksandra Ilića i Mirana Fabjana te povratak u kavez jedne od najvećih zvijezda promocije, Darka Stošića.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Sada je potvrđeno kako će se u SAP Gardenu boriti i popularni Filip 'Nitro' Pejić koji će tako ući u FNC-ov kavez po prvi puta nakon pobjede nad Aleksandrom Jankovićem u zagrebačkoj Areni u rujnu. Protivnik će mu biti Vladimir 'Sunshine' Šikić, hrvatski borac koji već dugo gradi karijeru u Njemačkoj.


35-godišnji Šikić u meč ulazi s omjerom od 11 pobjeda, pet poraza i jednog neriješenog ishoda iz 18 mečeva. Pejić s druge strane ima 17 pobjeda, devet poraza i jedan neriješen ishod.
