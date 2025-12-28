Srpski komentator ostao je šokiran zbog Hrvatice: Izustio je samo jednu riječ nakon utrke

Švicarska skijašica Camille Rast vodi nakon prve slalomske vožnje Svjetskog kupa u austrijskom Semmeringu, dok je Zrinka Ljutić uz veliki zaostatak trenutačno na desetom mjestu. U Semmeringu je nastupila i još jedna hrvatska skijašica, Leona Popović je startala kao 27., ali je pogriješila već nakon nekoliko vrata, zapela i okončala nastup.

Ljutić je u Semmeringu tražila prekid loše slalomske ovosezonske forme nakon šestog mjesta u Leviju i potom tri u nizu slaloma bez plasmana u Gurglu, Copper Mountainu i Courchevelu. Ljutić ipak nije uspjela u tome već je odradila slabu vožnju za vlastite standarde.

Ljutić nije bilježila veće pogreške, ali donekle je neritmično prolazila stazom i skupljala sve veći zaostatak. Na prvom prolazu je zaostajala 36 stotinki, potom 56, a na trećem prolazu je imala zaostatak od čak sekunde i 68 stotinki. Sve je zaključeno ulaskom u cilj i zaostatkom od dvije sekunde i 13 stotinki za najbržom.

- Nevjerojatno - samo je uspio reći šokirani komentator srpskog Eurosporta kad je Ljutić završila utrku. Ranije je izjavio da je Ljutić ove sezone daleko od prošlosezonske forme kad je bila najbolja slalomašica svijeta.