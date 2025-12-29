Legendarni dinamovac otkrio zašto mu se javio Zdravko Mamić: On mi je drugi otac, to mi posebno znači

Za Večernji list iz Skoplja se javio novi izbornik nogometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, 51–godišnji Goce Sedloski, nekada srčani Dinamov kapetan, a prije toga i igrač Hajduka. Sedloski nam je prenio svoje prve dojmove nakon imenovanja za izbornika.

– Najprije ću zahvaliti predsjedniku Saveza, cijeloj Federaciji, to je za mene velika čast, velika odgovornost, ovo je u mojoj trenerskoj karijeri vrh vrhova! Znamo što znači postati izbornik reprezentacije zemlje u kojoj si se rodio, koju toliko voliš. Međutim, istodobno naglašavam kako je to i velika obaveza za mene – napraviti dobar rezultat. I ne samo to, nego i stvoriti dobru momčad, dobru igru, a na kraju – uvijek se gledaju bodovi – kazao nam je izbornik Sedloski.

Vodeći smo na ljestvici

Kakav je ugovor s Federacijom, ostajete li i dalje trener Vardara?

– Znamo gdje je bio Vardar kada sam ga preuzeo prošle jeseni (na 10. mjestu u ligi, nap.a.), a sada smo nakon prve polusezone vodeći na ljestvici. Imamo iza sebe velike suparnike, Strugu i Škendiju, stoga moj posao u Vardaru, kad je riječ o eventualnom osvajanju naslova prvaka, još ni blizu nije gotov. Dečke u Vardaru uvjerio sam da vrijede, tjerao sam ih prema ovome što sada imamo i uvjerio sam ih da oni to mogu. Zato želim s njima do kraja odraditi ovu sezonu pa je dogovor da s njima ostanem do ljeta, a onda ću se potpuno posvetiti reprezentaciji.

Jeste li si postavili za cilj plasman na Svjetsko prvenstvo? Ili to u ovoj situaciji, kada vas čeka Danska u dodatnim kvalifikacijama, nije imperativ?

– Znate kakav sam ja; nikada se nisam predavao, nikad nikome nisam priznavao da je bolji, nisam volio gubiti ni na treningu. No tek sam nekoliko dana izbornik; nije isto gledati reprezentaciju s tribine i biti među igračima. Bio sam i kapetan, s više od sto nastupa, ali ovo je potpuno drukčije: sada moram postaviti momčad, motivirati igrače i držati ovu dobru grupu na okupu. Što se tiče Danske – da, ona je na papiru favorit. Ali riječ je o samo jednoj utakmici; to može biti 90 minuta, mogu biti produžeci... Nezgodno je što ću kao novi izbornik imati samo tri dana za pripremu tog susreta, a u tri dana ne može se mnogo toga promijeniti. Međutim, imam igrače koji su osvojili treće mjesto u skupini, vjerujem u njih, 90 posto njih će biti u selekciji, bit će i nekih noviteta. Bit će to dobra utakmica, nadam se s ishodom u našu korist. Čestitam i bivšem izborniku Milevskom, koji nam je i omogućio da dođemo u ovu priliku da se borimo za SP. Ali, podsjećam, ne čeka nas samo Danska, nego i još jedna utakmica koju moramo dobiti za plasman na SP; s pobjednikom susreta Češka – Irska, i to opet u gostima.

Hoćete li vratiti u reprezentaciju Ristovskog i Ademija?

– Od ponedjeljka ću početi nazivati igrače koji su nositelji igre reprezentacije, pa i one koje planiram zvati u nju. Svatko tko ne misli da ne možemo nešto napraviti u Danskoj – taj neka i ne ulazi u avion. Ristovski i Ademi? Vidjet ćemo, ima vremena, sa svima ću razgovarati, pa i s njima dvojicom, da čujem kako razmišljaju.

Protiv vašega imenovanja pobunio se bivši izbornik i bivši trener Gorice Igor Angelovski. Kako ste to doživjeli?

– Uopće me to zanima, svatko ima svoje mišljenje. Vidjeli ste tko mi je sve čestitao na imenovanju, a bilo je toliko čestitara da ih ne želim nabrajati jer bih mogao nekoga zaboraviti. Meni njima je i Zdravko Mamić, što mi je posebno značilo, jer to je čovjek kojega sam oduvijek doživljavao kao svog drugog oca.

Čestitali su vam videoporukama i Zlatko Dalić, Luka Modrić i Joško Gvardiol. Kako je do toga došlo?

– S Dalićem sam u Hajduku dijelio svlačionicu, s Lukom sam igrao u Dinamu – kada je on tek bio došao iz Intera, imamo odličan odnos, jednom zgodom ugostio je moga sina i mene u kampu Real Madrida, a Gvardiola sam trenirao u Dinamu II. Gvardiol je kod mene igrao u četvrtfinalu Lige prvaka, protiv Benfice u Nyonu, iako je tada kod Zokija Mamića već bio standardan u prvoj momčadi. Odlično znam Joška, to je super dečko, evo vidjeli ste i po toj čestitki kakav odnos imamo. A Dalić? Suvišno je govoriti o njegovim uspjesima, sjećam kakav je prema meni bio u Hajduku; bio sam klinac, a on mi je kao stariji suigrač dosta pomagao.

Neka prvak bude Dinamo

Hoćete li preuzeti neke Dalićeve izborničke postulate?

– U kojem god sam klubu igrao, borio sam se za njega svim srcem. Tako je bilo u Dinamu, u kojem sam proveo sedam godina, ali tako je bilo i u Hajduku. Kad sam došao u Dinamo i igrao prvi derbi, razmišljao sam: "Što ako sam prije bio u Hajduku? Zar da ne igram protiv njih? Ne, želim igrati i dati gol!" Naravno da ću uzeti nešto od Dalića, kao što će mi koristiti i ono što su me naučili brojni treneri koji su me vodili; Ćiro u Dinamu, Ivić, Buljan i Bonačić u Hajduku...

Jedan svoj san ste ostvarili, postali ste izbornik Sjeverne Makedonije. A hoće li vam se ostvariti i drugi san, klupa Dinama?

– Ne želim o tome razgovarati sada kada sam trener Vardara i izbornik. Niti je vrijeme za to, niti ima ikakvog smisla – pa Dinamo ima trenera kojemu dobro ide. Jednoga dana? Prerano je ta takvu priču, znate gdje su sada moje misli.

Hoće li Dinamo biti prvak?

– Nadam se. A evo, i u HNL-u je gužva na vrhu, kao i kod nas. Hajduk je blizu, ali znate kako se to gotovo uvijek odvija – da Dinamo osvoji prvenstvo.