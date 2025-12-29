Naši Portali
GOCE SEDLOSKI

Legendarni dinamovac otkrio zašto mu se javio Zdravko Mamić: On mi je drugi otac, to mi posebno znači

Zagreb: Goce Sedloski s kćerkom Andreom u šetnji gradom
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
Autor
Tomislav Dasović
29.12.2025.
u 13:25

Među čestitarima bio je i Zdravko Mamić, što mi je posebno značilo, jer to je čovjek kojega sam oduvijek doživljavao kao svog drugog oca, kaže Sedloski

Za Večernji list iz Skoplja se javio novi izbornik nogometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, 51–godišnji Goce Sedloski, nekada srčani Dinamov kapetan, a prije toga i igrač Hajduka. Sedloski nam je prenio svoje prve dojmove nakon imenovanja za izbornika.

– Najprije ću zahvaliti predsjedniku Saveza, cijeloj Federaciji, to je za mene velika čast, velika odgovornost, ovo je u mojoj trenerskoj karijeri vrh vrhova! Znamo što znači postati izbornik reprezentacije zemlje u kojoj si se rodio, koju toliko voliš. Međutim, istodobno naglašavam kako je to i velika obaveza za mene – napraviti dobar rezultat. I ne samo to, nego i stvoriti dobru momčad, dobru igru, a na kraju – uvijek se gledaju bodovi – kazao nam je izbornik Sedloski.

Vodeći smo na ljestvici

Kakav je ugovor s Federacijom, ostajete li i dalje trener Vardara?

– Znamo gdje je bio Vardar kada sam ga preuzeo prošle jeseni (na 10. mjestu u ligi, nap.a.), a sada smo nakon prve polusezone vodeći na ljestvici. Imamo iza sebe velike suparnike, Strugu i Škendiju, stoga moj posao u Vardaru, kad je riječ o eventualnom osvajanju naslova prvaka, još ni blizu nije gotov. Dečke u Vardaru uvjerio sam da vrijede, tjerao sam ih prema ovome što sada imamo i uvjerio sam ih da oni to mogu. Zato želim s njima do kraja odraditi ovu sezonu pa je dogovor da s njima ostanem do ljeta, a onda ću se potpuno posvetiti reprezentaciji.

Jeste li si postavili za cilj plasman na Svjetsko prvenstvo? Ili to u ovoj situaciji, kada vas čeka Danska u dodatnim kvalifikacijama, nije imperativ?

– Znate kakav sam ja; nikada se nisam predavao, nikad nikome nisam priznavao da je bolji, nisam volio gubiti ni na treningu. No tek sam nekoliko dana izbornik; nije isto gledati reprezentaciju s tribine i biti među igračima. Bio sam i kapetan, s više od sto nastupa, ali ovo je potpuno drukčije: sada moram postaviti momčad, motivirati igrače i držati ovu dobru grupu na okupu. Što se tiče Danske – da, ona je na papiru favorit. Ali riječ je o samo jednoj utakmici; to može biti 90 minuta, mogu biti produžeci... Nezgodno je što ću kao novi izbornik imati samo tri dana za pripremu tog susreta, a u tri dana ne može se mnogo toga promijeniti. Međutim, imam igrače koji su osvojili treće mjesto u skupini, vjerujem u njih, 90 posto njih će biti u selekciji, bit će i nekih noviteta. Bit će to dobra utakmica, nadam se s ishodom u našu korist. Čestitam i bivšem izborniku Milevskom, koji nam je i omogućio da dođemo u ovu priliku da se borimo za SP. Ali, podsjećam, ne čeka nas samo Danska, nego i još jedna utakmica koju moramo dobiti za plasman na SP; s pobjednikom susreta Češka – Irska, i to opet u gostima.

Hoćete li vratiti u reprezentaciju Ristovskog i Ademija?

– Od ponedjeljka ću početi nazivati igrače koji su nositelji igre reprezentacije, pa i one koje planiram zvati u nju. Svatko tko ne misli da ne možemo nešto napraviti u Danskoj – taj neka i ne ulazi u avion. Ristovski i Ademi? Vidjet ćemo, ima vremena, sa svima ću razgovarati, pa i s njima dvojicom, da čujem kako razmišljaju.

Protiv vašega imenovanja pobunio se bivši izbornik i bivši trener Gorice Igor Angelovski. Kako ste to doživjeli?

– Uopće me to zanima, svatko ima svoje mišljenje. Vidjeli ste tko mi je sve čestitao na imenovanju, a bilo je toliko čestitara da ih ne želim nabrajati jer bih mogao nekoga zaboraviti. Meni njima je i Zdravko Mamić, što mi je posebno značilo, jer to je čovjek kojega sam oduvijek doživljavao kao svog drugog oca.

Čestitali su vam videoporukama i Zlatko Dalić, Luka Modrić i Joško Gvardiol. Kako je do toga došlo?

– S Dalićem sam u Hajduku dijelio svlačionicu, s Lukom sam igrao u Dinamu – kada je on tek bio došao iz Intera, imamo odličan odnos, jednom zgodom ugostio je moga sina i mene u kampu Real Madrida, a Gvardiola sam trenirao u Dinamu II. Gvardiol je kod mene igrao u četvrtfinalu Lige prvaka, protiv Benfice u Nyonu, iako je tada kod Zokija Mamića već bio standardan u prvoj momčadi. Odlično znam Joška, to je super dečko, evo vidjeli ste i po toj čestitki kakav odnos imamo. A Dalić? Suvišno je govoriti o njegovim uspjesima, sjećam kakav je prema meni bio u Hajduku; bio sam klinac, a on mi je kao stariji suigrač dosta pomagao.

Neka prvak bude Dinamo

Hoćete li preuzeti neke Dalićeve izborničke postulate?

– U kojem god sam klubu igrao, borio sam se za njega svim srcem. Tako je bilo u Dinamu, u kojem sam proveo sedam godina, ali tako je bilo i u Hajduku. Kad sam došao u Dinamo i igrao prvi derbi, razmišljao sam: "Što ako sam prije bio u Hajduku? Zar da ne igram protiv njih? Ne, želim igrati i dati gol!" Naravno da ću uzeti nešto od Dalića, kao što će mi koristiti i ono što su me naučili brojni treneri koji su me vodili; Ćiro u Dinamu, Ivić, Buljan i Bonačić u Hajduku...

Jedan svoj san ste ostvarili, postali ste izbornik Sjeverne Makedonije. A hoće li vam se ostvariti i drugi san, klupa Dinama?

– Ne želim o tome razgovarati sada kada sam trener Vardara i izbornik. Niti je vrijeme za to, niti ima ikakvog smisla – pa Dinamo ima trenera kojemu dobro ide. Jednoga dana? Prerano je ta takvu priču, znate gdje su sada moje misli.

Hoće li Dinamo biti prvak?

– Nadam se. A evo, i u HNL-u je gužva na vrhu, kao i kod nas. Hajduk je blizu, ali znate kako se to gotovo uvijek odvija – da Dinamo osvoji prvenstvo.
Dinamo Goce Sedloski

