TEŽAK PORAZ

Slavni boksač iznio šokantne tvrdnje o poznatom YouTuberu nakon što mu je slomljena čeljust

Jake Paul v Anthony Joshua
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.12.2025.
u 13:20

YouTuber koji je postao profesionalni boksač izdržao je čak šest rundi protiv dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, Anthonya Joshuee u Miamiju prošlog petka. Paul je četiri puta završio na podu

Slavni boksač Derek Chisora izjavio je da će Jake Paul biti toliko psihički obilježen nokautom protiv Anthonyja Joshue da će se povući iz boksa. YouTuber koji je postao profesionalni boksač izdržao je čak šest rundi protiv dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, Anthonya Joshuee u Miamiju prošlog petka. Paul je četiri puta završio na podu.

- Taj tip više neće boksati. Neće se više vratiti u ring. Ludi ste ako mislite da će se nakon slomljene čeljusti vratiti. Ima prijelom na dva mjesta. Imat će PTSP. Gotov je - kazao je Chisora za The Sun. 

- Recite mi jednog boksača kojem je bila slomljena čeljust i koji se vratio? Pravi boksači se vraćaju, YouTuberi ne - zaključio je britanski borac. 

Dalic
Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
14:50 24.12.2025.

Ken Norton je slomio celjust Aliju koji je nastavio boksati i osvajati naslove.

