FBI upozorava korisnike iPhonea i Androida: Odmah prekinite poziv ako ovo čujete!

Korisnici iPhonea i Androida trebali bi biti na posebnom oprezu – FBI je izdao jasno upozorenje o telefonskim prijevarama koje se sve češće šire, osobito u blagdansko vrijeme, prenosi UNILAD. Ako primite određenu vrstu poziva, savjet je jasan: odmah prekinite vezu. Nekada su telefonski pozivi bili glavni oblik komunikacije, no danas se navike mijenjaju. Istraživanja pokazuju da se pripadnici generacije Z često osjećaju neugodno razgovarajući telefonom, posebno s nepoznatim osobama. Ipak, upravo takvi pozivi mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik, jer su telefonske prijevare u stalnom porastu.

FBI upozorava da su se metode prevaranata znatno usavršile. Posebno su aktivni u razdoblju blagdana, kada mnogi dobivaju nove pametne telefone i manje su oprezni. Najčešći scenarij uključuje lažno predstavljanje kao tehnička podrška, banka ili financijska institucija, carinska i granična služba te lokalna policija.

Prevaranti često koriste tehnologiju za “lažiranje” broja pozivatelja, pa se na zaslonu može pojaviti naziv institucije kojoj inače vjerujete. Nakon toga pokušavaju vas navesti da hitno prebacite novac, podijelite osobne podatke ili instalirate zlonamjerni softver na svoj uređaj.

Osjećaj hitnosti kao alat manipulacije

Klasična taktika je stvaranje panike. Prevaranti će vas uvjeravati da je vaš bankovni račun pod napadom, da vam prijeti uhićenje ili da morate odmah reagirati kako biste izbjegli ozbiljne posljedice. Upravo taj pritisak smanjuje sposobnost racionalnog razmišljanja.

Jednom kada se na uređaj instalira zlonamjerni softver, posljedice mogu biti ozbiljne – od krađe podataka o kreditnim karticama i internetskom bankarstvu do pristupa fotografijama, kontaktima i privatnim porukama.

Opasnost vreba i iza QR kodova

Stručnjaci upozoravaju i na sve češće zlouporabe QR kodova. Jedno skeniranje naizgled bezazlenog koda može omogućiti potpun pristup vašem telefonu, uključujući financijske i osobne podatke. Zato je važno skenirati isključivo QR kodove iz pouzdanih izvora.

Što savjetuje FBI?

Ako primite neželjeni poziv, a niste vi prvi kontaktirali instituciju – odmah prekinite vezu. Čak i ako se poziv čini legitimnim, FBI ističe da je vjerojatnost da je riječ o prijevari dovoljno velika da se ne isplati riskirati. Ako sumnjate u autentičnost poziva, sami nazovite službeni broj banke, policije ili institucije s njihove službene web-stranice – nikada ne koristite broj koji vam je dao pozivatelj.

Zaključak je jasan: nijedna legitimna institucija neće od vas telefonom tražiti novac, lozinke ili instalaciju softvera. Ako dobijete takav poziv – prekinite vezu i zaštitite svoje podatke.