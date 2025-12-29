FOTO Ovo oružje bit će prekretnica? Razvijalo se više od desetljeća, a sada je spremno za korištenje

Izraelskim obrambenim snagama isporučen je prvi operativni sustav za presretanje laserom visoke snage nazvan "Iron Beam", odnosno "Željezna zraka". Sustav, koji je uspješno presretao rakete i dronove tijekom opsežnih testiranja, bit će integriran u zračne snage te uključen u izraelski višeslojni sustav protuzračne obrane uz sustave "Iron Dome", "David’s Sling" i "Arrow", navodi The Times od Israel.

Nazvavši primopredaju povijesnim događajem, ministar obrane Israel Katz rekao je da je sustav za presretanje laserom visoke snage prvi put u svijetu dosegao operativnu zrelost. On, kako je dodao ministar, "mijenja pravila igre i šalje jasnu poruku svim našim neprijateljima - nemojte nas iskušavati.“

Glavni direktor Ministarstva obrane Amir Baram rekao je da isporuka "označava prijelaz iz razvoja u serijsku proizvodnju“, nazvavši sustav "samo početkom tehnološke revolucije“. Očekuje da on značajno poboljša obrambene sposobnosti Izraela, kao i omjer troškova.

Dana 1. prosinca, objavljeno je da će "Iron Beam" biti predan obrambenim snagama krajem mjeseca. Sustav se razvijao više od desetljeća, nakon što je prvi put predstavljen 2014. godine. Proglašen je operativnim u rujnu nakon završetka razvoja i završnih testova. Njegova namjena nije zamijeniti "Iron Dome" ili drugi sustav protuzračne obrane, već ih nadopuniti i komplementirati, obarajući manje projektile. Glavni nedostatak laserskog sustava jest da ne funkcionira dobro pri niskoj vidljivosti, uključujući gustu naoblaku ili druge nepovoljne vremenske uvjete.