NOVI SUSTAV

FOTO Ovo oružje bit će prekretnica? Razvijalo se više od desetljeća, a sada je spremno za korištenje

Iron Beam Željezna zraka
Foto: Izraelsko ministarstvo obrane/X
1/3
Autor
Dora Taslak
29.12.2025.
u 13:07

Ministar obrane Israel Katz rekao je da je sustav za presretanje laserom visoke snage prvi put u svijetu dosegao operativnu zrelost

Izraelskim obrambenim snagama isporučen je prvi operativni sustav za presretanje laserom visoke snage nazvan "Iron Beam", odnosno "Željezna zraka". Sustav, koji je uspješno presretao rakete i dronove tijekom opsežnih testiranja, bit će integriran u zračne snage te uključen u izraelski višeslojni sustav protuzračne obrane uz sustave "Iron Dome", "David’s Sling" i "Arrow", navodi The Times od Israel

Nazvavši primopredaju povijesnim događajem, ministar obrane Israel Katz rekao je da je sustav za presretanje laserom visoke snage prvi put u svijetu dosegao operativnu zrelost. On, kako je dodao ministar, "mijenja pravila igre i šalje jasnu poruku svim našim neprijateljima - nemojte nas iskušavati.“

Glavni direktor Ministarstva obrane Amir Baram rekao je da isporuka "označava prijelaz iz razvoja u serijsku proizvodnju“, nazvavši sustav "samo početkom tehnološke revolucije“. Očekuje da on značajno poboljša obrambene sposobnosti Izraela, kao i omjer troškova.

Dana 1. prosinca, objavljeno je da će "Iron Beam" biti predan obrambenim snagama krajem mjeseca. Sustav se razvijao više od desetljeća, nakon što je prvi put predstavljen 2014. godine. Proglašen je operativnim u rujnu nakon završetka razvoja i završnih testova. Njegova namjena nije zamijeniti "Iron Dome" ili drugi sustav protuzračne obrane, već ih nadopuniti i komplementirati, obarajući manje projektile. Glavni nedostatak laserskog sustava jest da ne funkcionira dobro pri niskoj vidljivosti, uključujući gustu naoblaku ili druge nepovoljne vremenske uvjete.
Papa pozvao Ukrajinu i Rusiju da pronađu 'hrabrosti' za izravan dijalog

oružje Željezna zraka Izrael

Komentara 8

SE
serafin002
14:10 29.12.2025.

Laseri su budućnost budićih ratova, jer to će biti najefikasniji uništavač dronova, svega letećeg

Avatar Le-Freak
Le-Freak
14:11 29.12.2025.

Uz tehniku drustvo uvijek napreduje. Uz filozofiju i ideologije drustvo nazaduje. Dole filozofi! Sloboda narodu! Zivjeli mi inzenjeri! 🦾

K
K
13:21 29.12.2025.

Živjeti u okruženju u kojem oni žive .. ne znaš je li blagoslov ili prokletstvo ;)

