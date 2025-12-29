VIDEO Oduševljeni Nijemci objavili snimku iz Hrvatske: 'To se događa samo ovdje'

Hrvatska je diljem svijeta prepoznata i cijenjena po svojim izvanrednim prirodnim ljepotama. Osim toga, poznata je i po iznimno šarolikom i raznolikom krajoliku - od prostranih nizina s plodnim poljima i rijekama, preko impresivnih planinskih lanaca pa sve do slikovite jadranske obale s tisućama otoka, kristalno čistim morem i jedinstvenim plažama.

Kako bi pokazali barem djelić te raznolikosti, Nijemci su 26. prosinca snimili video i objavili ga uz opis kako se to "događa samo u Hrvatskoj". Naime, na Instagram stranici "Zuhause in Kroatien" objavili su snimku ulaska i izlaska u tunel Sveti Rok, dug 5,6 kilometara. Kako su istaknuli, na jednoj su strani snijeg i zima, a na drugoj sunce i more.

"Pet minuta vožnje automobilom i promijeniš godišnje doba. U Njemačkoj? Tu voziš 500 kilometara i svuda izgleda jednako sivo. To je razlika između života u Hrvatskoj i Njemačkoj. Ovdje imaš opcije. Danas snijeg u planinama? Sutra sunce na moru. Oboje na 30 minuta udaljenosti", naveli su na Instagramu te nastavili:

"Hrvatska ti daje raznolikost. Ne samo klimatsku. Već i u životu. Nisi zarobljen u jednom vremenu. Nisi zarobljen u jednom raspoloženju. Nisi zarobljen u jednom sustavu. Mnogi koji su već iselili u Hrvatsku kažu: Ta sloboda je neprocjenjiva. Voziš kroz tunel i izlaziš u drugi svijet. To nije metafora. To je Hrvatska. I ako planiraš iseljavanje u Hrvatsku, upravo je to jedan od razloga zašto se isplati. Ne samo zbog mora. Ne samo zbog troškova. Već zbog kvalitete života koju u Njemačkoj više ne možeš pronaći."