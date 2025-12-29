Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Kontroverzna priča

Ukrajinska ljepotica (23) otišla Putinu, Ukrajinci joj surovo pokazali što se radi s izdajnicima
Autor
Karlo Ledinski
29.12.2025.
u 11:50

Mlada skakačica u vodu, 23-godišnja Sofia Łyskun, našla se u središtu jedne od najkontroverznijih sportskih priča ove godine. Sportašica koja je godinama bila simbol uspjeha i ponosa Ukrajine, u vrlo kratkom roku postala je jedna od najkritiziranijih osoba u javnosti.

Prije nekoliko tjedana Łyskun je objavila kako napušta svoj dosadašnji klub i ukrajinsku reprezentaciju te da namjerava nastupati pod ruskom zastavom. Vijest je izazvala šok u Ukrajini, a reakcije koje su uslijedile pokazale su koliko je njezina odluka doživljena kao izdajništvo.

Riječ je o potezu koji je, osim osobne dimenzije, imao i snažnu političku težinu, osobito zato što dolazi u trenutku kada rat traje već gotovo tri godine. U zemlji koja se svakodnevno bori za svoj opstanak i identitet, takav čin shvaćen je kao prelazak granice. Iako je odlučila potražiti sportsku budućnost u Rusiji, jer smatra da će joj Rusi pružiti bolje uvjete za uspjeh, posljedice za nju bile su brze i oštre.

Ukrajinska federacija skokova u vodu prva je reagirala te je Sofiju isključila iz svih reprezentativnih selekcija, uz oduzimanje osvojenih medalja i titula. Ubrzo je reagirao i predsjednik Volodimir Zelenski, koji je službenom odlukom ukinuo državnu stipendiju dodijeljenu sportašici svega nekoliko mjeseci ranije. Njezin je slučaj uvršten među primjere sportaša koje Ukrajina smatra onima koji su joj okrenuli leđa.

Odluci se pridružio i kijevski gradonačelnik te bivši boksački prvak Vitalij Kličko, koji je ukinuo sve gradske povlastice povezane s njezinim sportskim statusom. Poruka državnog i gradskog vrha bila je jasna – u najtežim trenucima nemaju razumijevanje za one koji biraju suprotnu stranu.

Bez financijske potpore države i grada, bez statusa reprezentativke i bez priznanja koja su je nekad pratila, Łyskun se sada nalazi daleko od sjaja koji je nekoć imala.

Inače, Łyskun nije jedina javna osoba iz sporta koja je donijela odluke zbog kojih se našla na meti ukrajinskih vlasti. Među najpoznatijim primjerima "izdajnika" je bivši nogometni reprezentativac i bivši igrač Bayerna Anatolij Timoščuk. Iako nije promijenio sportsko državljanstvo, proglašen je izdajnikom jer je nakon ruske invazije ostao raditi u Rusiji i nije se jasno distancirao od rata. Zbog toga su mu oduzeta državna priznanja, a Ukrajinski nogometni savez ranije ga je sankcionirao.

Istodobno, ruski sportaši suočeni su s opsežnim međunarodnim ograničenjima. Brojnima je zabranjeno sudjelovanje na najvećim svjetskim natjecanjima, uključujući Olimpijske igre i svjetska prvenstva, dok se nekima dopušta nastup isključivo pod neutralnim obilježjima. Iako se često naglašava da sportaši nisu izravni donositelji političkih odluka, međunarodna sportska scena jasno je pokazala da rat ima posljedice i u sportu.

Sve to dodatno produbljuje razdor između dviju zemalja. Dok ukrajinski sportaši nastupaju s osjećajem da predstavljaju narod u borbi za opstanak, ruski sport ostaje izoliran i pod stalnim nadzorom. Rat je, neizbježno, sport pretvorio u još jednu arenu sukoba.
Ključne riječi
Vladimir Putin Sofia Łyskun Rusija Ukrajina

Komentara 54

Pogledaj Sve
Avatar majkarusija
majkarusija
12:05 29.12.2025.

Kod nas su osobe koje su za vrijeme rata otišle u Srbiju proglašavali herojima. Od Šerbedžije do Furlan.

ME
megdan
12:15 29.12.2025.

rusi su oduvijek sve krali, od teritorija, imovine ljudi pa čak i samog naziva rus/rusija koji su nekada bili naziv za današnje Ukrajince dok i to nisu rusi ukrali!

SL
slavuj
12:16 29.12.2025.

krađa je u ruskim genima, to se ne da promijeniti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sastanak predsjednika RH Zorana Milanovića i predsjednika Mađarske Tamása Sulyoka s predsjednikom i Izvršnim odborom Demokratske zajednice Mađara Hrvatske
ČESTITAO IM NA USPJEHU

Predsjednik Milanović primio trenere i plivače koji su osvojili medalje na EP-u

Predsjednik Milanović čestitao je plivačima, njihovim trenerima i Hrvatskom plivačkom savezu na velikom uspjehu hrvatske plivačke reprezentacije i poželio im osvajanje novih medalja. Medalje u individualnom natjecanju, koje je osvojio Jere Hribar, prve su hrvatske medalje u plivanju nakon devet godina, dok je medalja u štafeti prva hrvatska medalja u toj disciplini nakon čak 15 godina, naglašeno je na sastanku.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!