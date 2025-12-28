Naši Portali
ISKRENO PRIZNAO

VIDEO Thompsona su pitali za koga navija u Hrvatskoj: Dao je odgovor kojim je rekao baš sve

VL
Autor
Stjepan Meleš
28.12.2025.
u 17:54

Marko Perković Thompson održao je u subotu u Areni Zagreb koncert u sklopu svoje dvoranske turneje. Među pjesmama koje su bilena repertoaru našla se i 'Bojna Čavgolave', a pjevač je i ovaj put poveo numeru spornim pozdravom

Marko Perković Thompson održao je u subotu u Areni Zagreb koncert u sklopu svoje dvoranske turneje. Među pjesmama koje su bilena repertoaru našla se i 'Bojna Čavgolave', a pjevač je i ovaj put poveo numeru spornim pozdravom. Štoviše, pozdrav se orio Arenom Zagreb.

Pjevač je, također, pozvao na rušenje gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Publika je, s druge strane, sporni pozdrav skandirala i dok je Thomspon pjevao hit 'Sine moj'. 

Ovom prilikom prisjetili smo se čestog pitanja u Hrvatskoj: Dinamo ili Hajduk. Takvo je pitanje u jednom intervjuu prije 20 godina dobio i naš popularni pjevač. Perković je bio vrlo jasan u odgovoru.

- Ja volim sve hrvatske klubove, ali Hajduk mi je u srcu, ja sam oduvijek bio hajdukovac. Ali, ja sam jednom novinaru bio govorio da smo mi svi prije voljeli Dinamo, a navijali za Hajduk. U zadnje vrijeme novinari okreću sve moje rečenice, pa je u jednom od listova tada osvanuo naslov da navijam za Dinamo. Nemam ništa protiv Dinama, ali navijam za Hajduk - izjavio je jednom prilikom Thompson. 

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Avatar Thor
Thor
19:29 28.12.2025.

Ja sam navijač Dinama i volim Thompsona!

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
19:01 28.12.2025.

Dosta je više ovoga. Treba organizirati prosvjed pred Tomsonovom kućom i da mu pjevamo Hej slaveni i slično pa da vidimo tko je glasniji+

TK
tkoznaa
19:26 28.12.2025.

Dosta nam je Tompsona, iskaće od svuda. Niti pileću paštetu ne smijem otvoriti!

