U PROBLEMIMA

Livakoviću je pao mrak na oči, a Dinamo dobio žestoku poruku iz Turske: 'Pa nismo vam mi magarci'

VL
Autor
Stjepan Meleš
28.12.2025.
u 21:35

Navodno je prema pisanju turskih portala hrvatski klub od Fenera tražio posudbu uz mogućnost otkupa na kraju sezone, no turski velikan je takvu opciju odbio

Dominik Livaković želi karijeru nastaviti u redovima Dinama iz Zagreba, no stvari ne idu očekivanom tijekom, javljaju turski medij. Fenerbahče se pita za sve i po svemu sudeći nisu spremni poslati hrvatskog golmana na posudbu u Maksimir iako se pisalo o tome da je sve riješeno. 

Navodno je prema pisanju turskih portala hrvatski klub od Fenera tražio posudbu uz mogućnost otkupa na kraju sezone, no turski velikan je takvu opciju odbio. Fener traži novac odmah i čini se kako Dinamo ne može ispratiti druge ponude u ovom trenutku. O tome je govorio turski novinar Yagiz Sabuncuoglu.

"U Fenerbahceu su u slučaju Dominika Livakovića jasni: 'Nismo magarci! Koliko smo novca dali za njega da bismo ga pustili besplatno? Što ako se ozlijedi? Šta će se onda dogoditi s njegovom cijenom?", navodi Sabuncuoglu i otkriva koliko novca turski gigant želi za vatrenog. 

„Drugi klubovi šalju ponude, pa će i Dinamo morati. Brojka se vrti između pet i šest milijuna eura. Dinamo se ponaša kao da je riječ o mladom igraču koji se tek treba probiti“, rekao je Sabuncuoglu.

Talijanska Genoa pokazuje ozbiljan interes za hrvatskog golmana. Turci tvrde da je od njih Fener dobio ponudu vrijednu četiri milijuna eura.

Komentara 3

Pogledaj Sve
KE
kermitt
21:44 28.12.2025.

Boban bi htio za džabe, turci imaju apsolutno pravo iako mi je to mrsko priznati. Dinamo bi htio i ovce i novce...neće to ići. To pokazuje svu bijedu i jad u vođenju i stanju kluba, dinamo nema ni za biber, a kamoli za kupnju igrača Livakovićevog kalibra!!

Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
22:13 28.12.2025.

Kaže Turčin da nije magarac iliti tovar. I oni znaju tko su tovari, he he he

SI
Sivooki
22:01 28.12.2025.

Koji genijalci u Dinamu kakva rasprodaja i gdje ...Livi, Petko, Baturina, Sučić...ne govorim o Orši, Šunjiću....i što bi od svega...? Ni ovce ni novce...

