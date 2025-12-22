Naši Portali
NALJUTIO FANOVE

Pretučeni bahati influencer podigao prašinu nevjerojatnom objavom s novcem nakon izlaska iz bolnice

Instagram screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.12.2025.
u 11:21

YouTuber je objavio fotografiju iz privatnog mlažnjaka sa stotinama svežnjeva novca, Louis Vuitton torbicama i nekoliko pištolja pred nogama

Američki boksač i YouTuber Jake Paul izazvao je pomutnju objavom nedugo nakon što je pušten iz bolnice, gdje ga je brutalnim nokautom poslao Anthony Joshua. Paul je ozlijeđen u petoj rundi petkove borbe, a Joshua je slavio nakon impresivne serije udaraca u rundi nakon toga.

Joshua je tako poboljšao svoj rekord na 29:4, dok Paul ima omjer 12:2. Ipka, nakon borbe je zadobio prijelom vilice i neko vrijeme je proveo u bolnici. Nakon što je pušten iz bolnice, Paul je objavio kontroverznu objavu na društvenim mrežama, ponovno pokazujući svoj raskošan način života.

YouTuber je objavio fotografiju iz privatnog mlažnjaka sa stotinama svežnjeva novca, Louis Vuitton torbicama i nekoliko pištolja pred nogama. Također je poslao motivacijsku poruku koja je podijelila mnoge.

- Američki san. Započni svoj danas. Vjeruj u njega. Ako padneš, uči. Ako padneš, nemoj stati - poručio je Paul.

Fanovi su brzo podijelili svoje mišljenje na društvenim mrežama. Dok neki podržavaju Paulov "uspon" nakon borbe, drugi ga prozivaju zbog bahatosti same fotografije. Inače, borci su za ovu borbu zaradili podjednak novčani iznos, odnosno po 78 miliona eura bruto, odnosno po 63 miliona eura neto, nakon odbitaka.

Ključne riječi
Borilački sport Anthony Joshua Boks Jake Paul

