FOTO Ante Kostelić izgradio je raj na Zemlji gdje su rasli Janica i Ivica: 'Ovo ne bih prodao ni za 20 mil. €'
U Omanskoj vali na Mljetu, bez cestovnog pristupa i gotovo bez telefonskog signala, Ante Kostelić (86) sa suprugom Maricom provodi ljetne mjesece u ambijentu koji opisuje kao svoj raj. Okružen netaknutom prirodom i morem, živi jednostavno, uz vodu iz cisterni i struju dobivenu solarnim panelima.
U toj izoliranoj uvali Kostelić je stvarao psihomotoričke temelje svoje djece, Janice i Ivice koji su napravili nevjerojatne skijaške karijere. Na Mljetu su trčali po kamenitim obroncima i skakali sa stijena u more, učeći kako pobijediti strah i održati ravnotežu. Vještine su to koje su kasnije prenosili na najopasnije skijaške staze svijeta.
Mjesto na kojem je nastajala ta šampionska priča lako bi moglo postati luksuzni robinzonski resort, ali Gips odbacuje svaku pomisao na prodaju. I da mu ponudite 20 milijuna eura, on odgovara: "Ovo nije na prodaju. Ovo što sam izgradio ovdje zapravo nema cijenu."
Kad dozna da mu dolaze gosti, Ante ih dočekuje svojim gumenjakom “Janičko”, dugim pet i pol metara, pogonjenim motorom od 90 konja. Tim čamcem, koji nosi ime njegove kćeri, svake godine dolazi na Mljet iz 580 kilometara udaljene Opatije.