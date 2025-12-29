FOTO Atraktivna Rina je bila zvijezda Big Brothera, no kada je bila na vrhuncu slave povukla se iz javnosti

Prije punih 17 godina, peta sezona reality showa Big Brother, prva snimana na egzotičnom Tajlandu, držala je hrvatsku publiku prikovanom uz male ekrane.
Foto: RTL
Nedavno objavljene fotografije finalista iz tog doba ponovno su probudile val nostalgije, podsjetivši na sezonu koju mnogi pamte kao jednu od najuzbudljivijih u povijesti domaćih realityja.
Foto: RTL
Nemoguće je govoriti o tajlandskoj sezoni, a ne spomenuti Rinu Dehni, koja je nedvojbeno bila njezina najveća zvijezda.
Foto: RTL
Atraktivna, temperamentna i uvijek spremna izreći svoje mišljenje, Rina je svojim živahnim karakterom i oštrim jezikom unosila dinamiku u kuću, redovito izazivajući reakcije među sustanarima.
Foto: Jurica Galoic/24sata
Posebno su ostali urezani u pamćenje njezini brojni sukobi, ali i strastveni trenuci, među kojima se najviše prepričavao onaj s fatalnim Ivanom Mitrovićem Mrkvicom u jacuzziju – scena koja je postala jedan od najgledanijih i najkomentiranijih segmenata cijele sezone.
Foto: RTL
Upravo zahvaljujući takvim situacijama, Rina je brzo nadrasla ulogu obične kandidatkinje i postala prepoznatljiv simbol tajlandske sezone Big Brothera.
Foto: RTL
Njezina popularnost donijela joj je i brojne ponude izvan kuće, uključujući i onu za snimanje za Playboy, čime joj se, kako je tada sama priznala, ostvario djevojački san. Rekla je tada kako bi svaka žena željela biti na njenom mjestu, ne skrivajući zadovoljstvo iznenadnom slavom.
Foto: RTL
Nakon kratkog, ali intenzivnog medijskog razdoblja, Rina se povukla iz javnosti i nastavila miran život u Rijeci.
Foto: Jurica Galoic/24sata
Ipak, njezin pustolovni duh ponovno ju je doveo pred kamere u emisiji ‘Mijenjam ženu’, gdje je još jednom demonstrirala svoj osebujan karakter.
Foto: Jurica Galoic/24sata
Sudjelovala je i u celebrity izdanju Big Brothera, no od tada je prošlo već osam godina. Danas se čini kako je atraktivna plavuša odlučila živjeti daleko od reflektora, dok se publika s nostalgijom prisjeća sezone koja je obilježila jednu televizijsku eru.
Foto: RTL
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: Jurica Galoic/24sata
