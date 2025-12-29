FOTO Atraktivna Rina je bila zvijezda Big Brothera, no kada je bila na vrhuncu slave povukla se iz javnosti

Posebno su ostali urezani u pamćenje njezini brojni sukobi, ali i strastveni trenuci, među kojima se najviše prepričavao onaj s fatalnim Ivanom Mitrovićem Mrkvicom u jacuzziju – scena koja je postala jedan od najgledanijih i najkomentiranijih segmenata cijele sezone.
Njezina popularnost donijela joj je i brojne ponude izvan kuće, uključujući i onu za snimanje za Playboy, čime joj se, kako je tada sama priznala, ostvario djevojački san. Rekla je tada kako bi svaka žena željela biti na njenom mjestu, ne skrivajući zadovoljstvo iznenadnom slavom.
Sudjelovala je i u celebrity izdanju Big Brothera, no od tada je prošlo već osam godina. Danas se čini kako je atraktivna plavuša odlučila živjeti daleko od reflektora, dok se publika s nostalgijom prisjeća sezone koja je obilježila jednu televizijsku eru.