Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Skijanje

Ovo skijaški svijet jako rijetko doživi, u nestvarnom raritetu sudjelovale Zrinka Ljutić i Leona Popović

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom
Roni Rekomaa/REUTERS
Autor
Robert Junaci
28.12.2025.
u 16:33

Bili smo razčarani zaostatkom Zrinke Ljutić u prvoj vožnji slaloma (zaostatak 2,13), ali tek se kasnije vidjelo zašto je to bilo tako

U prvoj vožnji nedjeljnog slaloma u austrijskom Semmeringu vidjeli smo nešto što se u skijaškom svijetu jako rijetko viđa. Naime, od 79 skijašica koje bile na statu ove utrke Svjetskog kupa,. njih 39 nije stiglo do cilja.

Bili smo razočarani prvom vožnjom naše Zrinke Ljutić, imali smo dojam da je braniteljica malog Kristalnog slalomskog globusa koja je imala startni boj šest bila previše spora, a potvrdilo nam je to i njeno vrijeme. Na kraju je imala zaostatak od 2,13 sekundi za vodećom Švicarkom Camille Rast. 

No, kako su dalje niz stazu išle ostale skijašice, vidjelo se da sve imaju puno problema i uslijedilo je jako puno izlijetanja 'haklanja' vratiju i tako se stiglo do toga da čak 39 skijašica nije došlo do cilja. Nažalost, među njima je bila i naša Leona Popović, zapela je za ze jedne od prvih vratiju.

Očito je bilo problema sa stazom, ne vidimo dugi razlog za tako veliki broj odustajanja, ali gledajući tako Zrinka je na kraju s tih 2,13 zaostatka ostvarila dobar plasman, prvi 'lauf' završila je na desetom mjestu.

Uz sve, gotovo je nevjerojatno da se u drugu vožnju slaloma ušlo sa zaostatkom 5,94.
Ključne riječi
Leona Popović Zrinka Ljutić Svjetski kup Skijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!