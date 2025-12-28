Ovo skijaški svijet jako rijetko doživi, u nestvarnom raritetu sudjelovale Zrinka Ljutić i Leona Popović

U prvoj vožnji nedjeljnog slaloma u austrijskom Semmeringu vidjeli smo nešto što se u skijaškom svijetu jako rijetko viđa. Naime, od 79 skijašica koje bile na statu ove utrke Svjetskog kupa,. njih 39 nije stiglo do cilja.

Bili smo razočarani prvom vožnjom naše Zrinke Ljutić, imali smo dojam da je braniteljica malog Kristalnog slalomskog globusa koja je imala startni boj šest bila previše spora, a potvrdilo nam je to i njeno vrijeme. Na kraju je imala zaostatak od 2,13 sekundi za vodećom Švicarkom Camille Rast.

No, kako su dalje niz stazu išle ostale skijašice, vidjelo se da sve imaju puno problema i uslijedilo je jako puno izlijetanja 'haklanja' vratiju i tako se stiglo do toga da čak 39 skijašica nije došlo do cilja. Nažalost, među njima je bila i naša Leona Popović, zapela je za ze jedne od prvih vratiju.

Očito je bilo problema sa stazom, ne vidimo dugi razlog za tako veliki broj odustajanja, ali gledajući tako Zrinka je na kraju s tih 2,13 zaostatka ostvarila dobar plasman, prvi 'lauf' završila je na desetom mjestu.

Uz sve, gotovo je nevjerojatno da se u drugu vožnju slaloma ušlo sa zaostatkom 5,94.