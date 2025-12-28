Marija Selak Raspudić o Thompsonu i Tomaševiću: 'Podsjećam da su izbori bili prije pola godine'

Marija Selak Raspudić, nezavisna saborska zastupnica i kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba na prošlim lokalnim izborima komentirala je za Večernji list jučerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona i poruke upućene javnosti s koncerta. "Mi živimo u demokratskoj Hrvatskoj i u takvoj Hrvatskoj politika ne određuje glazbeni ukus niti zabranjuje. Ostaje tek za vidjeti na koji način je većina odlukom u gradskoj skupštini obvezala Tomaševića u praksi da ju provodi jer, podsjećam, on se još nije oglasio o transparentu BBB na Makismiru. Što se tiče poziva na demokratski iskaz nezadovoljstva aktualnom vlasti, podsjećam da su izbori bili prije pola godine i da bi bilo dobro da je tada postojala svijest i aktivacija svih društvenih aktera oko važnosti toga tko je na čelu glavnoga grada Hrvatske. Ovako se postavlja pitanje reagiramo li mi svi isključivo u trenutku kada to nešto dođe do nas samih"; rekla je Marija Selak Raspudić koja ističe kako je načelno uvijek za demokratska izjašnjavanja i aktivaciju u demokratskim procesima, no da se željeni ishod, na kojeg se pozvalo s koncerta, mogao riješiti i prije pola godine na izborima.

"Tada se sve moglo već odlučiti, obzirom na mali broj birača koji je izašao na izbore. Ja sam izašla na te izbore, nisam htjela dopustiti da pobijedi Tomašević u prvom krugu jer bi to bilo još gore. No, nedovoljnom broju ljudi je to bilo bitno u tom trenutku. Izlaznost je bila poražavajuća, jako niska. Sada se svi trebaju zapitati što su demokratski procesi i koliko je bitno i koliko sve nas određuje sudjelovanje u njima. Jer sada vidimo kako to izgleda kada na izborima u drugom krugu glasa samo 34, 67 % stanovnika Zagreba. Ovo su posljedice te demokratske apatičnosti", napominje Marija Selak Raspudić dodavši kako , ipak, niakd nije kasno za dizanje demokratske sviejsti i propitkivanje vlasti.

"Ali participacija svih nas u demokratskim procesima je nužnost za promjene. Nitko ni Thompsona ne spriječava da se politički aktivira i bude inicijator nečega. Pogotovo uz taj kapacitet podrške kojeg on ima. Ja sam izašla na izbore u drugu kampanju potpuno sama, nisam očekivala da netko odradi posao umjesto mene. Ljudi trebaju izaći iz zone komfora. Očekujete da će netko drugi odraditi demokratski posao za vas, i evo vidite rezultat", dodaje Selak Raspudić

Koncert, koji po Selak Raspudić nije smio doći u pitanje jer politika ne određuje glazbeni ukus, pokazao je svu nedosljednost rada gradonačelnika Tomaševića. "Nije koncert Thompsonu zabranio u kampanji, kada je govorio da ga je čak i nekad slušao. Ali, kad su izbori prošli – onda ide zabrana. Kada ste gradonačelnik koji forsira ideologiju i dijeli građane umjesto da radi na komunalnim problemima i prilazi sve većem broju građana, i kada dijelite narod na ideologiji kako bi prikrili svoj stavrni nerad, onda vam se to kao bumerang vraća. I sada je grad podijeljeniji više nego ikada, a očito je to Tomaševiću u političkom interesu. Ja tako ne vidim gradonačelničku funkciju. U demokraciji politiika ljudima ne određuje glazbeni ukus, a ako je nešto sprono, onda postoje zakoni, institucije i represivni aparat koji na to reagira. A gradonačelnik sigurno nije taj koji tu arbitira niti ima demokratske mehanizme da to čini", smatra Marija Selak Raspudić.

"Mi sad vidimo jalovost i bezpredmetnost te njegove odluke o zabrani i odluke njegove većine u skupštini. Ako je dosljedan ta je odluka trebala zabraniti i prvi koncert, trebao je i djelovati prema BBB-ima koji su mu i ukazali upravo to – na besmisao njegove odluke. Pitali su ga kaj ćemo sad? A odgovor je nećemo ništa, odluka je njegova besmislena. Trebala je biti simbol njegove politike hrabrosti, a zapravo je odluka izraz njegovog političkog kukavičluka i nedosljednosti. Ovo što je dobio je reakcija na takvo njegovo ponašanje", zaključuje Selak Raspudić.