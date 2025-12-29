Naši Portali
ŽESTOKI SUDAR

Slavni sportaš doživio tešku prometnu nesreće, dvije osobe smrtno stradale

Anthony Joshua
Prema dostupnim informacijama, Joshua je prošao s lakšim ozljedama, dok su dvije osobe na mjestu nesreće proglašene mrtvima.

Bivši boksački svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua ozlijeđen je u prometnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su dvije osobe izgubile život, prenosi Daily Mail.

Prema pisanju medija, 36-godišnji boksač nalazio se u vozilu koje se sudarilo s parkiranim kamionom na autocesti Lagos–Ibadan, u blizini mjesta Makun. Nesreća se dogodila pod zasad neutvrđenim okolnostima.

Na snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama vidi se Joshua bez majice i vidno ošamućen, kako sjedi u teško oštećenom terencu, okružen razbijenim staklom. Na drugim snimkama može se vidjeti kako sjedi na prednjem sjedalu vozila hitnih službi i razgovara s nadležnim osobama.

Prema dostupnim informacijama, Joshua je prošao s lakšim ozljedama, dok su dvije osobe na mjestu nesreće proglašene mrtvima.

 Mediji su zatražili komentar o okolnostima nesreće i njegovu zdravstvenom stanju, a Joshuini predstavnici još se nisu službeno oglasili.

