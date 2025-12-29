Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Žustra rasprava

BBC-ov analitičar: Modrić je najveći veznjak ikada! Navijači: Glupost, pa ovih 10 su bolji od njega

Supercoppa Italiana - Semi Final - Napoli v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/2
Autor
Karlo Ledinski
29.12.2025.
u 13:32

BBC-ov analitičar Umir Irfan smatra da je Luka Modrić vjerojatno najbolji veznjak svih vremena. Na X-u je Irfan napisao: "Osobno mislim da Luka Modrić ima pravo glasa u raspravi o najvećem veznjaku svih vremena. Po meni je sasvim pri vrhu, ako već nije najbolji ikad, ali mislim da bih mogao iznijeti argument u njegovu korist."

Irfana na X-u prati 83 tisuće ljudi, a uz medijski posao profesionalno se bavi skautingom u engleskom i talijanskom nogometu. Neki navijači u komentarima nisu se složili s njim. "Molim te, nemoj", napisao je jedan, a drugi je dodao da Modrić nije niti u najboljih 10.

"Iniesta, Zidane, Pirlo, De Bruyne, Ronaldinho, Kaka, Busquets, Xavi, Robben, Seedorf i David Silva su bolji igrači od Modrića. Vi samo gledate statistiku trofeja, a Modrić nije bio ni blizu najboljih igrača u Realu." Objava je skupila oko 50 komentara, a Irfanovo mišljenje uglavnom kritiziraju. Ipak, preko 1000 korisnika se složilo s Irfanovom tvrdnjom.

A Irfanov stav itekako ima smisla, jer s obzirom na sve što je učinio u karijeri, i s obzirom na to da na najvišem mogućem nivou igra već 20 godina, naš kapetan sigurno spada u red najvećih veznjaka svih vremena, barem u TOP 5.

Luka Modrić najveći je hrvatski nogometaš svih vremena, s rekordnih 194 nastupa za reprezentaciju Hrvatske kojom je osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2018., broncu 2022. te srebro u Ligi nacija 2023.

S Real Madridom postao je najtrofejniji igrač kluba s 26 naslova, uključujući šest Liga prvaka (2014., 2016., 2017., 2018., 2022., 2024.), četiri španjolska prvenstva i pet svjetskih klupskih prvenstava. Vrhunac individualnog uspjeha ostvario je 2018. osvojivši Zlatnu loptu, čime je prekinuo dominaciju Messija i Ronalda.

Irfanova objava motivirana je sigurno i Modrićevim sjajnim partijama za Milan ove sezone. Hrvatski kapetan ima 18 nastupa, gol i dvije asistencije za Rossonere. Jučer je bio sjajan u 3:0 pobjedi nad Veronom u 17. kolu Serie A.
Ključne riječi
Serie A AC Milan Luka Modrić

Komentara 2

Pogledaj Sve
BI
billynik
14:03 29.12.2025.

Iniesta i Zidane su jedini koji se donekle mogu mjeriti s Lukom ali i oni zastaju za njim pogotovo s toga što Luka tako dugo traje.

22
224
13:58 29.12.2025.

Novinaru nedobronamjerni, BBC-ov stručnjak ima ime i prezime i zove se Umir Irfan....Reci nam "bolan", o kojim i kakvim "navijačima" je riječ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!