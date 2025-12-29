BBC-ov analitičar: Modrić je najveći veznjak ikada! Navijači: Glupost, pa ovih 10 su bolji od njega

Irfana na X-u prati 83 tisuće ljudi, a uz medijski posao profesionalno se bavi skautingom u engleskom i talijanskom nogometu. Neki navijači u komentarima nisu se složili s njim. "Molim te, nemoj", napisao je jedan, a drugi je dodao da Modrić nije niti u najboljih 10.

"Iniesta, Zidane, Pirlo, De Bruyne, Ronaldinho, Kaka, Busquets, Xavi, Robben, Seedorf i David Silva su bolji igrači od Modrića. Vi samo gledate statistiku trofeja, a Modrić nije bio ni blizu najboljih igrača u Realu." Objava je skupila oko 50 komentara, a Irfanovo mišljenje uglavnom kritiziraju. Ipak, preko 1000 korisnika se složilo s Irfanovom tvrdnjom.

A Irfanov stav itekako ima smisla, jer s obzirom na sve što je učinio u karijeri, i s obzirom na to da na najvišem mogućem nivou igra već 20 godina, naš kapetan sigurno spada u red najvećih veznjaka svih vremena, barem u TOP 5.

Luka Modrić najveći je hrvatski nogometaš svih vremena, s rekordnih 194 nastupa za reprezentaciju Hrvatske kojom je osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2018., broncu 2022. te srebro u Ligi nacija 2023.

S Real Madridom postao je najtrofejniji igrač kluba s 26 naslova, uključujući šest Liga prvaka (2014., 2016., 2017., 2018., 2022., 2024.), četiri španjolska prvenstva i pet svjetskih klupskih prvenstava. Vrhunac individualnog uspjeha ostvario je 2018. osvojivši Zlatnu loptu, čime je prekinuo dominaciju Messija i Ronalda.

Irfanova objava motivirana je sigurno i Modrićevim sjajnim partijama za Milan ove sezone. Hrvatski kapetan ima 18 nastupa, gol i dvije asistencije za Rossonere. Jučer je bio sjajan u 3:0 pobjedi nad Veronom u 17. kolu Serie A.