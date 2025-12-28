Hrvatski navijači tijekom utakmice krenuli na predsjednika Srbije Vučića, evo što se potom dogodilo

Aleksandar Vučić, danas predsjednik Srbije, u mladosti je bio strastveni navijač Crvene zvezde. Tvrdi da je 13. svibnja 1990. bio je među navijačima na stadionu Maksimir u Zagrebu, na utakmici između Dinama i Crvene zvezde koja je prekinuta zbog velikih nereda.

Vučić i danas posjećuje sportske događaje, a svojedobno je ispričao susret s hrvatskim navijačima na utakmici Rome i Liverpoola. Sami procjenite djeluje li njegova priča uvjerljivo.

– Istina je što se priča, volim katkada pobjeći svom osiguranju. Nemam problema s tim što to može biti opasno. Evo, na jednoj utakmici u inozemstvu do mene su došli momci iz Zagreba i Splita. Prvo su mi htjeli nešto dobaciti, a onda su me upitali: "Je li tvoj tjelohranitelj naoružan?" Ja sam im tada poručio da nemam tjelohranitelja, da je to moj sin – rekao je Vučić pa nastavio.

– Sin me zamolio da odemo na utakmicui Rome i Liverpoola i otišli smo. Nakon što sam im rekao da je to moj sin, dodao sam da nemamo oružje kod sebe, da ne moraju brinuti. Tada su mi rekli: "Svaka čast, hrabriji si nego svi drugi ovdje". To nisu bili neki klinci, nego navijači iz Zagreba i Splita. Nema veze što su bili trostruko brojniji, ništa im nije padalo na pamet iako sam vidio da su stigli s negativnim predrasudama.