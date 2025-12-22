Naši Portali
REVANŠ

FNC sprema najveću priredbu dosad: Potvrđen još jedan spektakularan meč

Zagreb: Fight Nation Championship
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.12.2025.
u 17:37

Potvrđene su dosad dvije borbe, obje za titulu. Prvak teške kategorije Ivan Vitasović u glavnoj borbi večeri branit će pojas protiv njemačko-iranskog borca Hatefa Moeila, dok će Francisco Barrio 'Corata' braniti pojas lake kategorije protiv Lom-Alija Eskijeva

Prošle subote u Pogorici održala se priredba FNC 26. Bio je to prvi izlet u Crnu Goru za najveću MMA promociju u ovom dijelu Europe te odličan način da se zaključi za organizaciju 2025. godina. Čelnici FNC-a već gledaju prema sljedećoj godini koju će otvoriti sedmog veljače u SAP areni u Münchenu.

Ta će priredba biti specifična po tome da će se FNC po prvi puta maknuti iz regije i posjetiti taj dio Europe. Cilj je stoga učiniti event što atraktivnijim, vjerojatno najatrktivnijim do sada, a na tome se već uvelike radi. Potvrđene su dosad dvije borbe, obje za titulu. Prvak teške kategorije Ivan Vitasović u glavnoj borbi večeri branit će pojas protiv njemačko-iranskog borca Hatefa Moeila, dok će Francisco Barrio 'Corata' braniti pojas lake kategorije protiv Lom-Alija Eskijeva.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Dugo se pričalo kako bi upravo u Münchenu svoj dugoočekivani revanš trebali odraditi Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić. Da će tako i biti, potvrdio je prvi čovjek organizacije Dražen Forgač na press konferenciji nakon spektakla u Podgorici.

- To je ono što zasad možemo reći za München. Smatram da će to biti luda večer i drago mi je da ćemo prenijeti dio, možda ne ovakvu, ali dio ovakve atmosfere. Bio sam nedavno na Oktagonu u istoj toj areni, a iako je bilo 12 tisuća ljudi, bilo je jedno četiri puta tiše nego u Morači - rekao je.

Njih dvojica već su se borili u studenom 2024. na FNC-u 20 u Areni Zagreb, a slavio je Fabjan. Ilić je kasnije želio revanš jer je u prvu borbu ušao s velikim zdravstvenim problemima, a revanš su trebali odraditi u rujnu (ponovno u Zagrebu), ali je Fabjan morao otkazati meč zbog ozljede.

Ova borba dolazi i kao finale druge sezone reality emisije Fight of Nations™ - Put do pobjede u kojima su njih dvojica bili treneri mlađim borcima. Trenutačno vodi tim Ilić, ali Fabjan bi pobjedom mogao okrenuti rezultat.

