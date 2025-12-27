Novo veliko priznanje za ponajboljeg hrvatskog borca: Navijači imaju visoko mišljenje o njemu

35-godišnji Marko Martinjak u listopadu ove godine vratio je naslov svjetskog prvaka u boksu bez rukavica u bridger kategoriji nakon što je u Leedsu nokautirao Dana Podmorea u prvoj rundi. Tako je ponovno postao dvostruki svjetski prvak budući da je i prije toga držao naslov u kruzer kategoriji.

Zagrepčanin je definitivno jedan od najboljih, ako ne i najbolji, boksač bez rukavica na svijetu, a to su prepoznali i fanovi BKB-a. Kako se promocija pohvalila na svojim društvenim mrežama, njihovi navijači upravo su Martinjaka izabrali za najboljeg borca godine.

Pobjeda protiv Podmorea bila mu je sedma u nizu, a ukupno u 'bare-knuckleu' ima 13 pobjeda i do svih je stigao nokautom. Nedavno je i produžio ugovor s BKB-om, no detalji njegovog novog ugovora još nisu poznati.

Nakon pobjede u bridger kategoriji, u dogovoru s federacijom napustio je pojas u super kruzer kategoriji zbog prevelike razlike u kilaži između dvije kategorije. Smatraju kako ne bi mogao redovito braniti naslove u obje kategorije.