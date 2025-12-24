Najveća regionalna promocija ne prestaje oduševljavati: Srpski nokauter vraća se u ring

Iza FNC-a najuspješnija je godina dosad, no čelnik organizacije Dražen Forgač i njegovi suradnici ne kriju kako im je cilj dići promociju na još višu razinu. Vidi se to i u samoj činjenici da će se njihova sljedeća priredba održati u Munchenu, po prvi puta će posjetiti taj dio Europe, a i u samom 'fightcardu' koji spremaju za taj meč.

Već je otprije poznato kako će ljubitelji MMA u Njemačkoj moći gledati čak dvije borbe za titule. Prvak teške kategorije Ivan Vitasović branit će svoj pojas prvaka protiv domaćeg predstavnika Hatefa Moeila, iransko-njemačkog teškaša. Na kocki će biti i pojas lake kategorije braniti Francisco 'Croata' Barrio protiv Lom- Alija Eskijeva, a dugoočekivani revanš odradit će Aleksandar Ilić i Miran Fabjan.

Sada je potvrđeno kako će u Njemačkoj na repertoaru biti još jedna borba u teškoj kategoriji, ona između srpskog nokautera Darka Stošića i Olija 'Spartana' Thompsona.

Za srpskog Čekića (nadimak The Hammer) ovo će biti prvi nastup nakon FNC-a 24 u zagrebačkoj Areni gdje je na bodove izgubio od Vitasovića u borbi za pojas prvaka. Thompsonu će ovo biti debi u FNC-u, a u dosadašnjoj karijeri 45-godišnji Engelz je na omjeru od 23 pobjede i 18 poraza.