SPEKTAKL U MUNCHENU

Najveća regionalna promocija ne prestaje oduševljavati: Srpski nokauter vraća se u ring

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
24.12.2025.
u 19:50

Za srpskog Čekića (nadimak The Hammer) ovo će biti prvi nastup nakon FNC-a 24 u zagrebačkoj Areni gdje je na bodove izgubio od Vitasovića u borbi za pojas prvaka

Iza FNC-a najuspješnija je godina dosad, no čelnik organizacije Dražen Forgač i njegovi suradnici ne kriju kako im je cilj dići promociju na još višu razinu. Vidi se to i u samoj činjenici da će se njihova sljedeća priredba održati u Munchenu, po prvi puta će posjetiti taj dio Europe, a i u samom 'fightcardu' koji spremaju za taj meč.

Već je otprije poznato kako će ljubitelji MMA u Njemačkoj moći gledati čak dvije borbe za titule. Prvak teške kategorije Ivan Vitasović branit će svoj pojas prvaka protiv domaćeg predstavnika Hatefa Moeila, iransko-njemačkog teškaša. Na kocki će biti i pojas lake kategorije braniti Francisco  'Croata' Barrio protiv Lom- Alija Eskijeva, a dugoočekivani revanš odradit će Aleksandar Ilić i Miran Fabjan.

Dalic

Sada je potvrđeno kako će u Njemačkoj na repertoaru biti još jedna borba u teškoj kategoriji, ona između srpskog nokautera Darka Stošića i Olija 'Spartana' Thompsona


Thompsonu će ovo biti debi u FNC-u, a u dosadašnjoj karijeri 45-godišnji Engelz je na omjeru od 23 pobjede i 18 poraza.
Ključne riječi
Munchen FNC Darko Stošić

