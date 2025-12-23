Naši Portali
AJ GA ZAVRŠIO?

Najmoćniji svjetski promotor otkriva: Moguće je da Paula više nikad ne vidimo u ringu

Karlo Koret
23.12.2025.
u 20:24

Paul je zbog loma čeljusti završio i na operaciji koja je prošla u redu, ali ne smije jesti krutu hranu sljedećih tjedan dana

Bivši YouTuber, a danas boksač, Jake Paul doživio je drugi poraz u boksačkoj karijeri prošlog vikenda. Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua nokautirao ga je početkom šeste runde njihove borbe, nakon što ga je već u petoj dva puta poslao u nokdaun. Osim zasigurno povrijeđenog ega, Paul je iz meča izašao i s 'opipljivijim' ozljedama.

Odmah nakon meča, hitno se odvezao u bolnicu gdje je magnetska rezonanca pokazala dvostruki prijelom čeljusti. Paul je brzo izašao iz bolnice i poručio kako se želi vratiti jači nego ikada i boriti se za titule, no najveći promotor u svijetu boksa Eddie Hearn upozorava kako takva ozljeda može imati teške posljedice i mnogi su se profesionalni boksači morali umiroviti upravo zbog toga.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Paul je zbog loma čeljusti završio i na operaciji koja je prošla u redu, ali ne smije jesti krutu hranu sljedećih tjedan dana. Njegov promotor vjeruje kako bi se mogao vratiti treninzima kroz četiri do šest tjedana, ali mno upozoravaju kako bi njegov oporavak mogao trajazti puno duže.
Eddie Hearn Anthony Joshua Jake Paul

