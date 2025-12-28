Naši Portali
ZAHTJEVAN ZAHVAT

Naša voditeljica pet je sati bila na operaciji: Imala sam osjećaj da imam opekline na trbuhu, ignorirala sam simptome

28.12.2025.
Maria Grigoryan Vučković objasnila je kako joj je uklonjen kavernom, benigni tumor u leđnoj moždini koji joj je počeo stvarati ozbiljne probleme i koji joj je otkriven prije sedam godina

Voditeljice Maria Grigoryan Vučković prije dva tjedna je na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz bolnice i otkrila kako je bila na zahtjevnoj operaciji koja ja potrajala pet sati i otkrila je zbog čega se morala podvrgnuti ovom zahvatu.  - Operacija je bila izuzetno teška i duga pet sati, jer su mi otvarali leđnu moždinu i vadili dobroćudan tumor, ali sam se probudila kao nova. Noge rade, hodaaam! Hvala kirurzima na Rebru (dr.Andrej Desnica, dr. Zara Miočić, dr. Hrvoje Barić i drugi), najbolji su. U Moskvi su rekli da to ne bi operirali, a ovdje su uspjeli. Dakle, Zagreb ima nevjerojatne profesionalce ako su se odlučili izvesti takvu operaciju i napravili je savršeno! - napisala je Maria u opisu fotografije ispod koje su joj pratitelji poželjeli što brži oporavak.

U razgovoru za Story detaljnije je objasnila kako joj je uklonjen kavernom, benigni tumor u leđnoj moždini koji joj je počeo stvarati ozbiljne probleme i koji joj je otkriven prije sedam godina. Marija kaže kako su joj liječnici tada govorili da će uz ovaj dobroćudni tumor voditi normalan život te kako može zaboraviti na njega.

- Međutim, iako je to benigna malformacija, može biti opasna jer lako krvari zbog krhkih zidova, što uzrokuje neurološke simptome. Tako sam ljetos osjetila čudne simptome koje nisam povezala s leđnom moždinom. Jedan dan imala sam osjećaj da hodam po mokrom podu iako je bio suh, drugi dan mi je utrnula desna noga, treći sam prestala osjećati toplinu i hladnoću, a na kraju sam imala osjećaj da imam opekline na trbuhu. Moram priznati da sam dosta dugo ignorirala simptome misleći da sam samo dehidrirana i da moram vježbati mišiće, sve dok nisam prestala osjećati desnu nogu kako treba. Na drugom magnetu rekli su mi da je problem u kavernomu, na koji sam u međuvremenu zaboravila, a koji uzrokuje krvarenje u leđnoj moždini, što može uzrokovati paraplegiju - ispričala je voditeljica za Story.  Operacija je bila uspješna i nakon sedam dana u bolnici Maria se vratila kući svom suprugu Ivan Vučkoviću s kojim ima dvojicu sinova.
Avatar fergazer
fergazer
19:19 28.12.2025.

I ja imam operirano srce, a operacija je trajala šest sati pa nisu niti jedne novine pisale o meni.Šta je ova vrijednima od mene ili bilo kojeg drugog čovjeka molim vas da mi vi "novinari" odgovorite

Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
17:49 28.12.2025.

Nije ni jedan tumor dobroćudan...

