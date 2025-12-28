Tuga u Virju: Preminula je Paula Želimorski (28), djevojka koja je cijelu Hrvatsku dignula na noge

Općina Virje s velikom tugom obavještava da je Paula Želimorski (28), njihova mještanka, preminula nakon duge i teške bolesti, objavili su na službenom Facebook profilu. Naglasili su kako će u znak sjećanja i odavanja počasti, današnji Božićno‑novogodišnji koncert biti održan u njezinu čast, a organizatori su odlučili da se tijekom događaja neće prikupljati humanitarni prilozi. Paula je preminula danas oko podneva u turskoj klinici, unatoč velikim naporima liječnika i ljubavi obitelji koja je do zadnjeg trena bila uz nju, piše mojportal.

Paula se borila protiv iznimno rijetkog i agresivnog oblika raka (DSRCT), s kojim se prvi put susrela sa 16 godina i tada ga je pobijedila. Prije dvije i pol godine bolest se vratila, još snažnija i nepopustljivija. Iako su sve mogućnosti liječenja u Hrvatskoj iscrpljene, Paula se nije predavala. Njezine riječi: "Uz vas je moguće moje liječenje u inozemstvu" postale su motiv za zajedničku akciju koja je ujedinila cijelu Hrvatsku. Zahvaljujući velikodušnim donacijama građana, branitelja, udruga i pojedinaca, Paula je ostvarila svoju posljednju želju i dobila priliku za liječenje u Turskoj. Posebnim medicinskim zrakoplovom otputovala je u Istanbul, no njezino tijelo, iscrpljeno dugotrajnom terapijom i operacijama, nije izdržalo. Općina Virje izrazila je iskrenu sućut Paulinoj obitelji te zahvaljuje svima koji su joj tijekom bolesti pružali podršku.