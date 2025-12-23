Naši Portali
BOKS

Hrvatska domaćin Europskog prvenstva 2026. godine

ARHIVA - 2012. Zagreb: Boksa?ki talent Filip Hrgovi? i Željko Mavrovi? odmjerili su snage u ringu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.12.2025.
u 20:41

HBS je trebao biti domaćin Europskog prvenstva U-23 već ove godine, ali je u džentlmenskom dogovoru s vodstvom European Boxinga prepustio domaćinstvo Boksačkom savezu Mađarske

Od 14. do 25. studenog 2026. u Poreču će se održati Europsko U23 boksačko prvenstvo, objavio je Hrvatski boksački savez (HBS).

European Boxing dodijelio je domaćinstvo Poreču i Hrvatskom boksačkom savezu u jakoj konkurenciji, jer glavni protukandidat bilo je španjolsko turističko središte poznato po organizaciji brojnih sportskih i boksačkih natjecanja te tradicionalnom Boxam Youth & Junior Tournamentu, La Nucia u regiji Alicante.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

HBS je trebao biti domaćin Europskog prvenstva U-23 već ove godine, ali je u džentlmenskom dogovoru s vodstvom European Boxinga prepustio domaćinstvo Boksačkom savezu Mađarske koji je time u Budimpešti obilježavao stogodišnjicu osnutka.

Hrvatska je u studenom u Budimpešti, pod vodstvom izbornika Marka Čalića uspješno nastupila s petoricom naših najboljih seniora do 23 godine. Bjelovarac Marko Perković (BK Sesvete) s dvije pobjede nad prvacima Turske i Azerbejdžana senzacionalno se plasirao u finale i osvojio srebro i titulu veuropskog doprvaka u superteškoj kategoriji.

Hrvatska je odličje na Europskom prvenstvu U-23 osvojila i godinu ranije, Antonio Grabić broncu u Sofiji 2024. godine, a Poreč je bio domaćin Europskog prvenstva U-23 prije tri i pol godine, u ožujku 2022. godine kada je Gabrijel Veočić prvi put postao prvak Europe, Nikolina Ćaćić osvojila je srebrnu medalju, a Noa Ježek broncu.

Prije 18 mjeseci, u proljeće 2024. godine. u Poreču smo bili domaćini i Europskog prvenstva U-19 za mlađe seniore i seniorke kada je Lana Paljušić osvojila srebro, a Josip Tokić i Matej Marton bronce.

Povjerenje European Boxinga za novo domaćinstvo Europskog prvenstva, koje će okupiti najbolje mlade boksače i boksačice iz Europe, potvrda je ugleda i statusa koji Hrvatski boksački savez uživa u europskom boksu i novoj svjetskoj organizaciji World Boxingu.
