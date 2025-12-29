Radočaj i Mršin spremaju nove generacije odbojkaša i odbojkašica

Dvije hrvatske U18 reprezentacije, ženska i muška, od 27. prosinca nalaze se na pripremama za MEVZA prvi kvalifikacijski turnir s kojega put vodi prema Europskom prvenstvu sljedeće godine.

Djevojke su na pripremama u Svetom Martinu na Muri, dok su mladići u staroj bazi Draš pokraj Maribora. Oba MEVZA kvalifikacijska turnira započinju 7. siječnja 2026.

Izbornik ženske U18 reprezentacije, Ivica Ico Radočaj, javio se s prvim impresijama iz Svetog Martina na Muri:

- Po prvi put sam ovdje na pripremama s nekom selekcijom i mogu reći da su uvjeti izvrsni, sve nam je na dohvat ruke - i dvorana, i smještaj, i restoran. Ovo mi je nova generacija, 2009. godište i mlađe, nikada nisam radio s njima, tako da se svi još pomalo upoznajemo.

No, ono što se vidi na prvu jest da su djevojke pozitivne i jako motivirane za rad. Ovdje smo do 4. siječnja, kada odlazimo u Zadar, gdje će se održati prvi krug MEVZA kvalifikacija za EP.

Dan ranije imat ćemo kontrolni susret sa Slovenkama, a nakon te utakmice odredit ćemo 14 igračica koje će igrati u glavnom turniru, jer nas sada na pripremama ima 17.

Hrvatska ženska U18 reprezentacija u Zadru je uvrštena u skupinu sa selekcijama Izraela i Austrije. U ostale dvije skupine, s obzirom na to da u kvalifikacijama sudjeluje devet reprezentacija, smještene su Mađarska, Slovačka i Cipar te u posljednjoj Češka, Slovenija i Luksemburg.

Samo prvakinje skupina idu izravno na EP, dok pet ekipa, plasiranih od drjugog do šestog mjesta, stječe pravo nastupa u dodatnim kvalifikacijama u ožujku.

Ženska U18 reprezentacija na pripremama u Svetom Martinu na Muri je u sljedećem sastavu: Veronika Munitić, Erin Ivezić, Laura Parać, Antonela Ličina, Lucija Bule, Lucija Šoš, Nela Ban, Tara Radojičić, Lucija Breznički, Ana Labor, Lana Drviš, Antonia Perkov, Fani Hromin, Dora Turkalj, Ema Petra Sudarić, Emilie Stojić i Francesca Brkić.

Isti kvalifikacijski sustav kao kod djevojaka primjenjuje se i na turniru mladića, gdje se također nalazi devet reprezentacija koje se bore za plasman na EP.

Kvalifikacije će se od 7. siječnja održati u Mariboru. Hrvatski mladi odbojkaši nalaze se u skupini s Ciprom i Češkom, u drugoj skupini su Austrija, Slovačka i Mađarska, a u trećoj Slovenija, Izrael i Luksemburg. I ovdje samo pobjednik skupine ide izravno na EP, dok preostalih pet najboljeplasiranih momčadi ide u dodatne kvalifikacije.



Izbornik muške U18 reprezentacije, Tomislav Mišin, nada se plasmanu kroz drugi krug kvalifikacija:

- Imamo vrlo tešku skupinu, Češka je veliki favorit, no uvjeren sam da možemo i s njima odigrati dobru utakmicu, ali i da svakako možemo izboriti drugi krug kvalifikacija.

Ovo mi je već treća generacija s kojom radim i mogu reći da tu ima jako puno talenta, da je to vrlo dobra reprezentacija sa svjesnim i zahvalnim momcima.

Nažalost, zbog ozljeda otpali su Fran Maksimovski i Mateo Medvidović, dvojac koji je među ponajboljima u generaciji, tako da će ovaj sastav od 14 igrača s priprema igrati i na turniru.

Do početka kvalifikacijskog turnira odigrat ćemo tri prijateljske trening-utakmice: 31. prosinca s Dominikanskom Republikom, 3. siječnja iduće godine s Austrijom te dan kasnije sa Slovenijom.”

U mušku U18 reprezentaciju, koju čine odbojkaši rođeni 2009. i 2010. godine, pozvani su: Viktor Olja Vidović, Jakov Rosandić, Filip Pulić, Karlo Plazibat, Damjan Cvitanović, Mateo Filipović, Pavao Mišin, Toma Šarić, Tomo Sulić, Ante Lovrinović, Marko Gelo, Petar Stojković, Sven Eder i Filip Hatežić.