Liječnik (41) s biološkom dobi od 35 godina je otkrio: 'Ovo bi svi stariji od 30 godina trebali učiniti za dulji život'

Iako ne možemo zaustaviti vrijeme, znanstvena istraživanja pokazuju da određene životne navike mogu usporiti proces starenja i čak smanjiti našu biološku dob. Biološka dob je mjera koja pokazuje koliko je vaše tijelo "staro" u odnosu na njegov stvarni fiziološki i zdravstveni status, a ne samo prema kalendarskim godinama (tzv. kronološkoj dobi). Pravilna prehrana, redovita tjelovježba, kvalitetan san i mentalna higijena samo su neki od faktora koji pozitivno utječu na zdravlje tijela i mozga, pomažući nam da se osjećamo mlađe i vitalnije.

Liječnik opće prakse koji je jednom "obrnuo" svoju biološku dob za 14 godina otkrio je važne korake koje bi svatko stariji od 30 godina trebao poduzeti da bi produžio svoj životni vijek. Dr. Mohammed Enayat (41) osnivač klinike za dugovječnost HUM2N u South Kensingtonu, rekao je da su 30-e i 40-e godine odlučujuće godine koje određuju koliko će dobro osoba ostarjeti i koje sprječavaju bolesti. Iako se može činiti bezopasnim pušiti nekoliko cigareta tjedno, popiti tjedno pivo s kolegama ili se počastiti nezdravom hranom vikendom, sve te male loše navike mogle bi vas sustići kako sazrijevate, a do trenutka kada primijetite promjene u svom tijelu desetljeće ili dva kasnije, temeljna šteta možda je već učinjena.

Umjesto toga, biohaker, koji tvrdi da je jednom uspio smanjiti svoju biološku dob na 24 godine kada je imao 38 godina, rekao je da usvajanje zdravih navika u srednjim godinama, uz ograničavanje konzumacije alkohola i pušenja, može dramatično smanjiti rizik od prerane srčane bolesti, moždanog udara i raka, piše Daily Mail. To uključuje održavanje zdrave rutine spavanja, usvajanje mediteranske prehrane s naglaskom na cjelovite namirnice i fokusiranje na specifične vrste vježbi koje pomažu kako starite.

Čak i oni koji na poslu sjede osam sati mogu iskoristiti male prilike za kretanje, poput šetnje do posla i natrag ili penjanje stepenicama umjesto vožnje liftom. "Nakon što prijeđete 40. godinu, rizik od raznih kroničnih zdravstvenih problema postupno raste. Ne zato što tijelo 'otkazuje', već zbog nakupljanja biološkog trošenja i starenja. Ovo desetljeće često se naziva ključnim periodom koji određuje koliko ćete zdravo starjeti. Razlog zbog kojeg prevencija postaje toliko važna u ovoj dobi jest taj što se većina bolesti koje uzrokuju probleme u 60-ima i 70-ima počinju tiho razvijati još u 30-ima i 40-ima", objasnio je liječnik čija biološka dob iznosi 35 godina.

Prvi korak, kako je rekao, je upoznati svoje tijelo iznutra prema van. Redoviti liječnički pregledi krvnog tlaka, kolesterola i šećera u krvi, uz praćenje tjelesne težine i opsega struka, mogu vam pomoći da uočite rane znakove bolesti prije nego što se ozbiljnije razviju. Zatim je rekao da odete na sve probirne testove koje možda odgađate, od mamografije, brisa vrata maternice i testova na rak crijeva do pregleda prostate, jer rano otkrivanje zdravstvenih problema može poboljšati ishode.

"Ljudi koji održavaju kvalitetan san, redovitu tjelesnu aktivnost, uravnoteženu prehranu, stabilnu tjelesnu težinu i kontrolu stresa obično dobivaju mnogo dodatnih godina života bez bolesti. Drugim riječima, vaše 40. su savršeno vrijeme za izgradnju temelja za dugoročno zdravlje, otpornost i dugovječnost", objasnio je dr. Enayat. Mentalno zdravlje također može postati krhkije kako starije osobe napreduju u karijeri, preuzimaju obiteljske obveze i prolaze kroz hormonalne promjene, stoga je važno osigurati da i u tom pogledu brinete o sebi.

"Čak i osjetila, vid, sluh i ravnoteža, počinju polako opadati. Ovi rizici nisu neizbježni ishodi, već vjerojatnosti koje se povećavaju bez proaktivne skrbi", rekao je liječnik te je dodao da morate često kretati svoje tijelo, jesti uglavnom cjelovitu hranu i dati prioritet snu kako biste se mogli pravilno oporaviti. "Loš san narušava imunitet, regulaciju težine, raspoloženje i kardiovaskularno zdravlje. Upravljanje stresom postaje neophodno u ovoj fazi života jer kronični stres ubrzava biološko starenje", objasnio je.

Priprema ručkova i zdravih međuobroka unaprijed također može napraviti veliku razliku za nečije zdravlje, umjesto oslanjanja na visoko prerađenu hranu iz automata ili odabira hrane za van. Dr. Enayat preporučio je mediteransku prehranu koja je obično bogata povrćem, voćem, cjelovitim žitaricama, grahom, lećom, orašastim plodovima, sjemenkama, maslinovim uljem i ribom, s umjerenim količinama mliječnih proizvoda i peradi.

"Ovaj pristup prirodno smanjuje upalu, stabilizira šećer u krvi, poboljšava kolesterol i podržava zdravlje crijeva. Idealno bi bilo da polovica vašeg tanjura bude povrće i voće, a ostatak cjelovite žitarice i nemasni izvori proteina. Crveno i prerađeno meso, slatke grickalice, zaslađena pića i visoko prerađena hrana najbolje je koristiti povremeno jer doprinose upalama, debljanju i metaboličkim problemima", objasnio je liječnik.

Održavanje hidratacije, ograničavanje alkohola, smanjenje viška soli i izbjegavanje prejedanja kasno navečer jednako su važni. "Ključ je dosljednost, a ne intenzitet. Zauzeti ljudi mogu vrlo dobro ostarjeti ako ugrade zdravlje u ritam dana", rekao je dr. Enayat. Dodao je a idealna rutina vježbanja za osobe starije od 40 godina kombinira tri komponente: kardiovaskularnu aktivnost, trening snage i rad na mobilnosti ili ravnoteži.

"Kardio jača srce i pluća te smanjuje rizik od dijabetesa, moždanog udara i demencije. To može biti brzo hodanje, plivanje, vožnja bicikla, trčanje ili ples. Trening snage postaje posebno važan nakon 40. godine jer čuva mišićnu masu, poboljšava gustoću kostiju, poboljšava ravnotežu i održava vaš metabolizam aktivnim. To može uključivati ​​utege u teretani, kućne bučice ili vježbe s vlastitom težinom", objasnio je. Samo dvije ili tri sesije tjedno dovoljne su da naprave značajnu razliku.

Dodao je da vježbe fleksibilnosti i ravnoteže, poput pilatesa ili jednostavnog istezanja, pomažu u suzbijanju ukočenosti zglobova i smanjenju rizika od ozljeda. Kada navršite 40 godina, tada bolesti srca i krvnih žila postaju znatno vjerojatnije, uključujući visoki krvni tlak, koronarnu bolest srca i moždani udar. Dr. Enayat je rekao da su inzulinska rezistencija, stanjivanje kostiju, kronična upala i nakupljanje arterijskih plakova uvelike pod utjecajem načina života koji odaberete voditi u mlađim godinama.