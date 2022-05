Večernji u Parizu: Ludnica uoči finala LP, pjesma, veselje i kilometarske kolone za 'fotkanje' s peharom!

Odbrojavaju se sati do velikog finala Lige prvaka u kojem će se od 21 sat na Stade de Franceu susresti dva 'stara' rivala - Liverpool i Real Madrid.

Madriđanima je ovo prilika za 14. naslov, od čega su u posljednjih 8 godina odnijeli 4 naslova, a Liverpool traži svoj sedmi naslov, ali i osvetu za porazu u finalu u Kijevu prije 4 godine. Očekivanja su velika s obje strane stoga ne čudi i velik broj navijača koji su stigli ne samo iz Engleske i Španjolske već i cijeloga svijeta, ne bi li pratili pravi nogometni spektakl.

A pravi spektakl počeo je još jučer na ulicama francuske prijestolnice koju su okupirale crvene i bijele boje. U Parizu je i novinarka Večernjeg lista Stella Lechpammer koja tijekom cijeloga dana uživo prati atmosferu iz Pariza, kao i utakmicu za naslov.

Foto: Stella Lechpammer

Još sinoć krenulo je zagrijavanje, no danas je grad prepun navijača, javlja naša novinarka koja je razgovarala s brojnim navijačima koji su uvjereni u pobjedu svog kluba. Neki od njih, na finala dolaze godinama, poput dvojca s fotografije koji su odlučili da na finale dolaze samo kada igra Real, što im je prouzročilo poprilični financijski trošak budući da im je ovo već peto putovanje od 2014.

Foto: Stella Lechpammer

Svom klubu vjerni su i Redsi koji se drže pjesme koju posvećuju klubu You Will Never Walk Alone i u velikom broju još pristižu u Pariz. Među njima su i otac i sin s fotografije. David i Jordan večeras se nadaju da će titula završiti u Engleskoj.

Foto: Stella Lechpammer

Nešto malo dalje, ogromne kolone navijača i ono što svaki nogometaš želi doživjeti, a to je biti pored trofeja za pobjednika Lige prvaka. Ne čudi stoga što je red za fotografiranje s trofejem dugačak nekoliko stotina metara, a čeka se i do nekoliko sati.

Foto: Stella Lechpammer

Foto: Stella Lechpammer Foto: Stella Lechpammer

A nekoliko sati prije utakmice nemaju još svi ulaznice za finale, zato se danas u Parizu može sresti i 'padobrance' koji na kreativne načine traže ulaznicu.

Foto: Stella Lechpammer

Susret Liverpoola i Reala na rasporedu je od 21 sat, prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista, te na HRT-u 2, Areni Sport 1 i Drugom programu Hrvatskog radija.

