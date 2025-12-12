Ruši li ovo pismo ideju o novom europskom borbenom zrakoplovu?

Nakon što je najveći njemački sindikat zatražio od vlade da razvije vlastiti borbeni zrakoplov, Berlin vjerojatno neće htjeti spasiti projekt europskog borbenog zrakoplova FCAS. Future Combat Air System (FCAS) razvijaju francuski Dassault Aviation, njemački Airbus i španjolska Indra Sistemas. FCAS je planirao stvoriti i mlazni lovac šeste generacije koji će moguće zamijeniti francuski Rafale te njemački i španjolski Eurofighter. Probni let očekuje se oko 2027., a ulazak u upotrebu oko 2040. No, najveći njemački industrijski sindikat IG Metall, koji okuplja preko 2,2 milijuna radnika, izjasnio se protiv nastavka zajedničkog projekta razvoja borbenog zrakoplova šeste generacije FCAS s Francuskom. U pismu upućenom samoj njemačkoj vladi, koje citira Hartpunkt, a koje su potpisali drugi predsjednik IG Metalla Jürgen Koerner i predsjednik proizvodnog vijeća Airbus Defensea Thomas Pretzl, inzistiraju da je potrebno razviti vlastiti njemački borbeni zrakoplov i ne surađivati s Dassaultom.