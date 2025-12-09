Naši Portali
Teška vremena

Svi cipelare Mohameda Salaha, a onda se javio slavni Hrvat i poslao znakovitu poruku

UEFA Champions League - Liverpool Training
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hrvoje Delač
09.12.2025.
u 12:12

Zbog cijele situacije Salah bi u siječnju trebao napustiti Liverpool i pronaći novu sredinu

Mohamed Salah proživljava najteže dane u Liverpoolu. Egipatski napadač u posljednje vrijeme pao je u drugi plan, utakmice sve češće gleda s klupe, a na današnji susret Lige prvaka protiv Intera uopće nije otputovao.

Trener Arne Slot odlučio ga je izostaviti s popisa putnika nakon posljednjeg ispada. A dogodilo se to prije tri dana nakon susreta s Leedsom. Redsi su tada ispustili vodstvo od 3:1 i susret je završio 3:3, a Salah je sve to gledao s klupe. Nije mu to najbolje sjelo pa se oglasio nakon susreta.

- Čini se kao da me klub bacio pod autobus. Tako se osjećam. Mislim da je vrlo jasno da je netko htio da ja budem kriv, rekao je Salah te dodao da su popucale veze između njega i trenera.

Liverpool svladao Chlesea 5:3 i po prvi put nakon 30 godina uzeo pehar Premierlige
Liverpool v Chelsea - Premier League - Anfield Liverpool's Dejan Lovren and Mohamed Salah lift the Premier League Trophy at Anfield. Paul Ellis Photo: PA Images/PIXSELL
Foto: Paul Ellis

Zbog svega toga čini se da će Salah u siječnju napustiti Liverpool, mnogi stručnjaci smatraju da je ovo njegov kraj u klubu u kojem je prošao mnoge zvjezdane trenutke. Iako navijači ne odobravaju takvo ponašanje prema svojoj voljenoj zvijezdi, Slot je vrlo odlučan u tome da Egipćanin napusti klub.

A njegov potez osudili su brojni nogometni stručnjaci koji smatraju da nije smio tako javno udarit na trenera. Najglasniji u kritikama bio je Jamie Carragher (47). On je Salahov potez nazvao sramotnim te je rekao da je time sebe stavio iznad kluba te dodao da se to tako ne radi.

Doznajemo: Mamić želi dovesti Brunu Petkovića! Već je povukao prvi potez

I dok mnogi sada udaraju po Salahu, podršku mu je pružio hrvatski nogometaš Dejan Lovren. On se tim povodom oglasio na društvenoj mreži X te mu je samo ostavio emotikon srca. Pružio mu je tim činom podršku i još jednom pokazao veličinu njihova prijateljstva koje su stvorili za vrijeme Lovrenova igranja u Liverpoolu.

Dejan Lovren Liverpool Mohamed Salah

