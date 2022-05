Evo gdje gledati finale LP: Modrić i društvo u lovu na rekordni 14. naslov, Liverpool želi osvetu za Kijev 2018.

Večeras od 21 sat na Stade de Franceu Real Madrid i Liverpool susrest će se u finalu nogometne Lige prvaka. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić zajedno sa suigračima ide po rekordni 14. naslov pobjednika Lige prvaka. S druge strane, Liverpool ima šest naslova u povijesti kluba, a bez sedmog su ostali upravo u srazu s Realnom prije 4 godine.

Bolan poraz u Kijevu

U ukrajinskoj prijestolnici, Kijevu, Real je odnio pobjedu u finalu koje je ostalo zapamćeno po sumnjivom startu Sergija Ramosa nad Mohamedom Salahom te pogreškama golmana Lorisa Kariusa koji je nakon finala dobio prijetnje smrću.

Foto: David Klein Real Madrid v Liverpool - UEFA Champions League - Final - NSK Olimpiyskiy Stadium Loris Karius of Liverpool cries during the UEFA Champions League Final match at the NSK Olimpiyskiy Stadium, Kiev. Picture date 26th May 2018. Picture credit should read: David Klein/Sportimage via PA Images David Klein Photo: Press Association/PIXSELL

- Nema favorita - rekao je Modrić najavljujući večerašnje finale, no gledajući statistiku u posljednjih 8 godina, Real je do naslova stigao četiri puta (2014., 2016., 2017., 2018.) dok je Liverpool titulu odnio 2019. Ekipa Jurgena Kloppa do svog šestog trofeja stigla je pobjedivši Tottenham (2-0) što je njemačkom stručnjaku ujedno bio prvi pehar pobjednika LP.

Motiv više

Ipak, Kloppova momčad u večerašnji finale ulazi s motivom više. Salah i društvo, bez sumnje, žele 'isprati' gorak okus gubitka trofeja u Premier ligi gdje su u infarktnoj završnici sezone u pet minuta ostali bez titule prvaka koju im je odnio Manchester City sa svega jednim bodom prednosti.

Foto: DPA/PIXSELL

Motivirana je i ekipa iz Madrida. Realu bi novi naslov usred Pariza na francuskom nacionalnom stadionu bio i simbolična pobjeda nakon što im je prošloga tjedna propao transfer francuskog napadača i igrača PSG-a Kyliana Mbappea.

Gdje gledati?

U svakom slučaju očekuje nas napeta završnica sjajne sezone. Liverpool je grupnu fazu završio na prvom mjestu, dok je u nokaut-fazi izbacio milanski Inter, Benficu i Villarreal. Real je također osvojio svoju skupinu, nakon čega je na nevjerojatne načine prošao drugu fazu. U osmini finala pobijedio je PSG, u četvrtfinalu Chelsea, a u polufinalu Manchester City.

Foto: Juan Carlos Rojas Madrid, Spain; 30.04.2022.- Luka Modric Real Madrid celebrates its 35th win in the Spanish Football League at the Fuente de la Cibeles. Marcelo, the team captain and the player with the most wins on the white team, places the scarf on La Cibeles among thousands of attendees. Real Madrid beat Espanyol 4-0 at the Santiago Bernabéu Stadium with goals from Rodrygo 33_, 43_, Marco Asensio 45_ and Karim Benzema 81_ Photo: Juan Carlos Rojas

Foto: Paul Terry May 14, 2022, London, United Kingdom: London, England, 14th May 2022. Jordan Henderson of Liverpool lifts the FA Cup after his team win the Emirates FA Cup match at Wembley Stadium, London. Photo via Newscom Photo: Paul Terry/NEWSCOM

Finale počinje večeras u 21 sat, a u izravnom televizijskom prijenosu utakmicu možete pratiti na HRT 2 i Arena Sport 1, radijski prijenos je na Drugom programu Hrvatskog radija. Tekstualni prijenos, statistike, atmosferu, izjave igrača i trenera možete pratiti uživo i na portalu Večernjeg lista.