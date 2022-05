Modrić uoči finala rekao svoja očekivanja, posebno se osvrnuo na jednog od najvećih trenera

Real Madrid će ući u subotnje finale Lige prvaka protiv Liverpoola pun samopouzdanja te će računati na stečeno iskustvo iz velikih utakmica, no u Parizu neće biti favorita, rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić.

“Imamo iskustva u ovom natjecanju. Neki igrači su igrali četiri puta u finalu Lige prvaka, a sada imamo sreće da smo i peti put u njemu. Sada moramo pristupiti utakmici normalno, kao tijekom čitave sezone”, izjavio je 36-godišnji Modrić za BT Sport.

Real Madrid je osvojio Ligu prvaka 2014., 2016., 2017. i 2018. godine, a u tom zadnjem finalu je bio pobijedio upravo protiv Liverpoola s 3-1.

Foto: Juan Carlos Rojas Madrid, Spain; 30.04.2022.- Luka Modric Real Madrid celebrates its 35th win in the Spanish Football League at the Fuente de la Cibeles. Marcelo, the team captain and the player with the most wins on the white team, places the scarf on La Cibeles among thousands of attendees. Real Madrid beat Espanyol 4-0 at the Santiago Bernabéu Stadium with goals from Rodrygo 33_, 43_, Marco Asensio 45_ and Karim Benzema 81_ Photo: Juan Carlos Rojas

“U finalu nema favorita. Liverpool je velika momčad, iza njega je dobra sezona, osvojio je dva kupa, do kraja se borio za naslov prvaka…Tako da nema favorita. No mi smo puni samopouzdanja”, rekao je Modrić.

Real Madrid je 2014. godine bio osvojio Ligu prvaka pod Carlom Ancelottijem, a sada će to pokušati ponoviti s tim istim trenerom. Modrić kaže da se Ancelotti od tada nije puno promijenio.

“On je isti. Nama igračima se sviđa njegova osobnost, skromnost, način na koji razgovara s igračima, kako nam se približava”, izjavio je.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Espanyol - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - April 30, 2022 Real Madrid's Luka Modric in action REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

“Kada imaš osobu poput njega u svojoj blizini, daješ više na terenu. Pružaš više zbog njega. Zato je Carlo poseban trener, i dalje je jedan od najboljih u svijetu nogometa”, istaknuo je Modrić.

Real Madrid je ove sezone bio izgubio po utakmicu u osmini finala protiv PSG-a, u četvrtfinalu protiv Chelsea te u polufinalu protiv Manchester Cityja, no unatoč tome je na kraju bio zabio po gol više od svojih protivnika tijekom dva susreta te se uspio plasirati u finale.

“Snažni smo, mentalno smo doista dobri”, izjavio je Ancelotti. “Osobnost i iskustvo koje ima ova ekipa su bili presudni. Ne može se govoriti da smo imali sreće”, dodao je.

Foto: Paul Terry May 14, 2022, London, United Kingdom: London, England, 14th May 2022. Jordan Henderson of Liverpool lifts the FA Cup after his team win the Emirates FA Cup match at Wembley Stadium, London. Photo via Newscom Photo: Paul Terry/NEWSCOM

Real Madrid je pobijedio u posljednjih sedam finala Lige prvaka u kojima je nastupio, no prethodno je bio izgubio upravo od Liverpoola godine 1981. i to baš u Parizu.

>> Pogledajte: Zaposlenik na parkingu proslavio gol Hajduka