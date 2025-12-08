Već 20 godina je u ovom poslu, rekorder je Europske lige, a sada je preporodio Villu

Postoje brojni razlozi toliko velike popularnosti nogometa, a jedan od vrlo važnih je bez dvojbe nepredvidivost. Tko bi rekao uoči ove sezone da će Aston Villa u nju ući toliko katastrofalno, s čak šest utakmica bez pobjede, i to ne protiv onih najvećih suparnika (protivnici su u tom periodu bili dvaput Brentford te po jednom Newcastle, Crystal Palace, Everton i Sunderland). A kad gledamo iz perspektive slabog ulaska u sezonu, tko bi rekao da će u idućih deset utakmica Aston Vila postati rezultatski najučinkovitija momčad iz 'liga petice' (27 bodova iz deset susreta), a da će pritom u istom tom nizu rušiti renomirane engleske momčadi s vrha ljestvice poput Manchester Cityja i Arsenala. Ukratko, Villa je skočila s 19. na treće mjesto u tih najrecentnijih deset kola.

Iza takve nagle klupske promjene u formi kao glavni i najzaslušniji najčešče može biti trener, a trener Aston Ville je već sad dulje od tri godine legendarni 54-godišnji Španjolac Unai Emery. Međutim, ovosezonski preokret nije jedino takvo što se dogodilo Emeryju i Aston Villi. Klub je prije Emeryja bio povratnik iz drugog ranga koji se borio za ostanak u Premier ligi, a od dolaska Emeryja Villa je postala klub koji se svake sezone, u najmanju ruku, bori za top šest plasman, a nerijetko i za bolje od toga. Na kraju krajeva, njegov životopis najbolje govori o tom kako je s brojnim solidnim europskim klubovima dolazio do nezapamćenih postignuća.

Otac i djed bili vratari

Emery je rođen 1971. u Hondarribiji, baskijskom gradiću u kojem je nogomet praktički bio smatran zanatom. Njegov otac i djed bili su vratari, što je izravno utjecalo na način na koji Emery razumije igru (iako je sam bio lijevi veznjak): obrambena organizacija, pozicioniranje i kontrola prostora postali su temelj njegovih momčadi. Baskijski nogomet, od Real Sociedada do Athletica, oblikuje igrače i trenere koji cijene kolektiv, radni etos i jasno definirane uloge. Emery se u tom okruženju formirao kao mislilac u igri, a ne kao netko tko na silu privlači pažnju.

Njegova igračka karijera završila je prerano, bez značajnog traga u elitnom nogometu. Odigrao je par utakmica za seniore Real Sociedada na početku seniorske karijera, a potom je najviše igrao u Segundi, drugom razredu španjolskog klupskog nogometa. Ozljede su ubrzale prijelaz u trenerske vode, ali su mu istodobno usadile trajnu svijest o nesigurnosti sportske sudbine. Upravo iz tog razdoblja potječe Emeryjeva opsesija pripremom: detaljna analiza protivnika, segmentacija igre na faze (faza posjeda, tranzicija, obrambeni blok), kao i sustavni rad na prekidima. U njegovom trenerskom rječniku dominiraju pojmovi poput kontrola ritma, vertikalna progresija i prostorna ravnoteža.

Prvi veliki uspjeh doživio je odmah na svojem prvom trenerskom poslu, odnosno u klubu Lorca Deportiva u kojem je i završio igračku karijeru. S Lorcom je Emery prvi i jedini put u povijesti kluba (koji je ugašen 2012. godine) ušao u drugi rang španjolskog nogometa. U povijest se upisao i u svojem idućem mandatu, u Almeriji, s kojom je 2007. donio prvu promociju u prvi rang u povijesti kluba. Uslijedile su četiri sezone u Valenciji u kojima je tri puta sezone La Lige završavao na trećem, a jednu na šestom mjestu. Tu se dogodio možda i jedini istinski loš mandat u Emeryjevoj karijeri dogodio 2012. kad je 26 utakmica bio trener Spartak Moskve te zbog neočekivano slabih rezultata dobio otkaz.

Prvi pravi proboj na velikoj nogometnoj sceni dogodio mu se u Sevilli između 2013. i 2016. godine. Emery je preuzeo klub koji je imao jasnu sportsku politiku, ali nedovoljno stabilan identitet na terenu. Uveo je fleksibilni 4-2-3-1 koji se lako pretvarao u 4-4-2 bez lopte, uz izniman naglasak na bočne zone i agresivan srednji presing. Sevilla je pod njegovim vodstvom osvojila tri uzastopne Europe lige, uključujući finala protiv Benfice, Dnjipra i Liverpoola. Taj niz nije bio slučajan: Emery je specijalizirao momčad za nokaut-utakmice, s jasnim planovima za svaki par suparnika i velikom pažnjom posvećenom psihološkoj stabilnosti.

Rad u Paris Saint-Germainu donio je drukčije izazove. Emery je osvojio Ligue 1, dva Kupa Francuske, dva Liga kupa i dva Trofeja prvaka, ali je istodobno vodio svlačionicu s igračima poput Neymara, Mbappéa i Cavanija. PSG-ova struktura moći zahtijevala je kompromis između taktičke discipline i individualne slobode. Najbolniji trenutak je bio ispadanje od Barcelone u osmini finala Lige prvaka 2017. nakon vodstva 4:0 iz prve utakmice, a Emery je više puta priznao da je to na njega ostavilo dubok trag. Emery je iz tog iskustva izvukao važne pouke o upravljanju pritiskom, komunikaciji i ograničenjima sustava kada emocionalna kontrola izostane.

U Arsenalu je Emery preuzeo klub bez jasnog sportskog pravca nakon četvrt stoljeća ere Arsènea Wengera. Uveo je Emery promjene sustava i intenzivne pripreme, ali se suočio s problemom percepcije: jezična barijera, neujednačene poruke i organizacijski kaos kluba ograničili su njegov utjecaj. Ipak, plasman u finale Europe lige 2019., kao i rani pokušaji implementacije strukturiranog presinga, pokazali su njegovu najbolju namjeru. Mnogi taj mandat nazivaju neuspješnim zbog cijelog konteksta, ali to je, zanimljivo, i dan danas drugi najuspješniji mandat u Emeryjevoj trenerskoj karijeri po broju osvojenih bodova po utakmici.

Villarreal je poslužio kao idealna kulisa za povratak. Klub ograničenog budžeta, ali jasne hijerarhije i povjerenja u trenera, omogućio je Emeryju da ponovno izgradi momčad na osnovama taktičke discipline i kolektivne odgovornosti. Osvojena Europa liga 2021. protiv Manchester Uniteda, uz rekordno raspucavanje jedanaesteraca, potvrdila je njegov status europskog specijalista. U Ligi prvaka 2022. Villarreal je izbacio Juventus i Bayern, demonstrirajući Emeryjevu sposobnost da taktički neutralizira tehnički superiorne protivnike.

Popularnost Unaija Emeryja među igračima proizlazi iz njegove jasnoće, na kojoj je dosta poradio i u ranije spomenutim periodima u PSG-u i u Arsenalu. Svaki igrač zna svoju ulogu, pozicioniranje i zadatke s loptom i bez nje. Treninzi su intenzivni, ali strukturirani; video-sesije konkretne, a individualni razgovori česti. Emery prije svega ostaloga traži implementaciju plana. Upravo zbog toga često oživljava karijere igrača koji su drugdje proglašeni neuspjelima. U Aston Villi taj se obrazac nastavio. Klub koji je donedavno balansirao između stabilnosti i ambicije pod Emeryjem je postao taktički disciplinirana, konkurentna momčad s jasnim identitetom u Premier ligi, a dakako, najveća promjena je bila ona na ljestvici, od borbe za ostanak do borbe za Ligu prvaka. Emeryjeva sposobnost da u kratkom roku podigne razinu organizacije i samopouzdanja još jednom je došla do izražaja, nakon Lorce, Almerije, Seville i Villarreala.

Ima brojne rekorde

Na kraju dana, činjenica da je Unai Emery najuspješniji trener u povijesti Europske lige/Kupa Uefa s četiri trofeja već nam sama po sebi daje za pravo njegovu karijeru nazvati legendarnom, posebice zbog onog čudesnog niza s tri uzastopna naslova sa Sevillom, što se u povijesti natjecanja i prvi i jedini put dogodilo. Emery iza sebe ima rekorde gdje god da je bio. Pogledajte samo ovu ljestvicu rekorda s Aston Villom; najviše golova, najviše bodova i najviše u kalendarskoj godini u povijesti kluba je Villa sve doživjela upravo pod vodstvom Emeryja. A nije ni naodmet dodati da je postao prvi trener u povijesti Aston Ville koji je nanizao 15 domaćih ligaških pobjeda.

Iako je tijekom trenerske karijere radio preinake, ispravljao greške, pa nekad se čak i prilagođavao trendovima, Unai Emery će u suštini uvijek ostati isti lik - čovjek s detaljnim planom, čovjek visoko-analitičnog pristupa te čovjek koji će u gotovo svakoj prostoriji biti najveći radoholičar. To je, ukratko, Unai Emery.