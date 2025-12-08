Prepoznajete ga? Baka mu poginula u bombardiranju Hrvatske, mama iz Škabrnje, a danas je svjetska zvijezda

Zlatan Ibrahimović jedan je od najboljih nogometaša u posljednjih 20-ak godina, a navijači diljem svijeta obožavaju ga zbog neuobičajenog ponašanja i urnebesnih izjava. Ibrahimović danas ima 44 godine i više ne igra nogomet, a svojedobno se na društvenim mrežama pojavila fotografija iz njegovih mladih dana kada je na početku karijere igrao za švedski Malmö. Ibrahimović nam je zanimljiv, osim po činjenici da je jedan od najboljih nogometaša u ovome stoljeću, i po tome što ima hrvatske korijene. Majka Jurka Gravić rođena je u selu Prkos, u zadarskom zaleđu, pokraj Škabrnje (kraj odmorišta Nadin na autocesti A1), a njegova oca upoznala je u Švedskoj, kamo su oboje emigrirali.

Šefik je iz rodne Bijeljine u Švedsku stigao 1977. godine, a četiri godine poslije rodio se Zlatan. Majka je za život zarađivala kao čistačica, a obiteljske prilike kvario je teški očev alkoholizam. Rastali su se kada je Zlatan imao dvije godine. Odrastao je u Rosengårdu, dijelu Malmöa poznatom kao geto, kvart doseljenika. Živio je u kaosu, na mjestu gdje su tučnjave bile svakidašnjice. A on se tukao i krao: bicikle, slatkiše, automobile...

– Kad bih nešto trebao, ne bih otišao u dućan i to kupio, nego bih otišao u dućan i to ukrao – ispričao je stasiti nogometaš (195 cm) u intervjuu za BBC.

No, i kad je imao novca za dućan, nije bilo lako. Poznata je priča kako je kupovao krevet s ocem Šefikom. Jedva su novac skupili za krevet mališanu koji je rastao, no nisu više imali za dostavu. Pa su otac Šefik i mali Zlatan nosili krevet po ulicama Malmöa.

– Jednom prilikom ukrao sam poštaru bicikl. A onda sam bicikl ukrao i vlastitom nogometnom treneru. Nije mi se išlo pet kilometara pješice s treninga kući. Mogao me izbaciti iz kluba, ali nije to učinio – prisjetio se Ibra.

A dok je Ibrahimović bio u Švedskoj, u Hrvatskoj i BiH bjesnio je rat. U svojoj autobiografiji ispričao je kako mu je baka poginula u bombardiranju Lijepe Naše.

– Rat je bio čudna stvar. Nisam znao ništa o njemu. Nije mi bilo jasno zbog čega su mama i sestra obučene u crninu. To je bilo zbog bake koja je poginula u jednom bombardiranju u Hrvatskoj. Svi su bili tužni osim mene, mene nije bilo briga je li neko Srbin ili Bošnjak ili što već – napisao je Zlatan u svojoj knjizi.

Nogomet je igrao u prašini.

– U Rosengårdu sam samo razmišljao kako ću gurnuti loptu kroz noge nekom klincu ili napraviti neki trik. Jer tome su se ljudi veselili – kazao je o djetinjstvu.

Razrednica iz osnovne škole dobro je upamtila malog Zlatana:

– Više od tri desetljeća radim u ovoj školi, a njega pamtim kao najgoreg učenika svih vremena! Bio je problematičan, onaj klinac kojem je suđeno da završi tragično.

Nasreću, s 18 godina taj je napadač promijenio ploču i iza njega je danas nevjerojatna karijera i zna ga cijeli svijet.