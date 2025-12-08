Hrvatska će imati dva trenera na SP-u? Slaven Bilić kandidat za izbornika jake reprezentacije koja može na Mundijal

Nogometna reprezentacija Češke izborila je dokvalifikacije za SP, ali već dva mjeseca nema trajnog izbornika. Nakon otkaza Ivanu Hašeku u listopadu, poslije poraza od Farskih otoka (1:2), Češku je kao privremeno rješenje preuzeo njegov pomoćnik Jaroslav Köstl. Sad se traži novi izbornik, a prema informacijama koje je donio češki portal Aktuálně.cz, bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić našao se na popisu kandidata za novog trenera.

On je jedan od dvojice kandidata o kojima je prije tjedan dana govorio predsjednik Češkog nogometnog saveza David Trunda, nakon sastanka izvršnog odbora.

Jedan kandidata je i Jindrich Trpišovsky, trenutačni trenera Slavije iz Praga, koji bi vodio reprezentaciju u ožujku tijekom doigravanja za Svjetsko prvenstvo. On je u nedjelju poslijepodne otputovao sa Slavijom u London, gdje će u utorak igrati protiv Tottenhama u Ligi prvaka. Već u petak je komentirao mogućnost preuzimanja češke reprezentacije:

- Nemam tu ambiciju. Moje razmišljanje može se promijeniti zbog jedne jedine stvari. Vidjet ćemo hoće li se to dogoditi, izjavio je 49-godišnji trener, ne preciziravši što bi to moglo biti.

Jasno je da je njegova prioritetna obveza trenerski posao u Slaviji, a klub iz Praga također nije isključio mogućnost suradnje s reprezentacijom, iako ne namjerava zauvijek izgubiti svog uspješnog stratega. Zato su ponudili financijsku pomoć Češkom nogometnom savezu za plaću stranog trenera, ako do toga dođe.

"Slavia ni u jednom slučaju ne predviđa da bi Jindřich Trpišovský trajno napustio klub. Ova opcija nije na stolu ni u jednom mogućem scenariju. Slavia preferira zapošljavanje stranog trenera i spremna je sudjelovati u financiranju njegovog angažmana kroz proporcionalan udio u troškovima", izjavio je Jakub Splavec, direktor strateške komunikacije Slavije, za Sport.cz.

Angažiranje stranog trenera sigurno bi bio skup proces, bez obzira na to tko bi to bio. Kandidati poput Fatih Terima iz Turske i Jürgena Klinsmanna iz Njemačke više nisu u igri. Na popisu potencijalnih kandidata, međutim, spominje se Slaven Bilić, bivši izbornik Hrvatske.

Bilić je je kao igrač nastupao za West Ham, Everton, Hajduk i Karlsruhe, kao trener je vodio hrvatsku reprezentaciju (od 2006. do 2012.), a također je bio na čelu Besiktasa, West Hama, West Bromwich Albiona, Watforda I Al-Fateha u Saudijskoj Arabiji. Od tada je bez angažmana.

Češka nogometna reprezentacija traži novog izbornika već gotovo osam tjedana, otkako je Ivan Hašek smijenjen u listopadu, nakon sramotnog poraza 1:2 na Farskim Otocima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Za studeni okupljanje, uključujući prijateljski susret protiv San Marina (1:0) i kvalifikacijsku utakmicu s Gibraltarom (6:0), reprezentaciju je vodio Jaroslav Köstl, bivši Haškov pomoćnik.

Trunda želi da novi izbornik bude postavljen najkasnije do Božića jer želi da se sve posložio do najvažnijeg trenutka - dokvalifikacija za SP. Češka će u prvom susretu igrat protiv Irske kod kuće, a ako pobijedi, u finalu će ugostiti boljeg iz dvoboja Danske i Sjeverne Makedonije.