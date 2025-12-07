Brazilke postale prve svjetske prvakinje u futsalu

Igračice Brazila postale su prve svjetske prvakinje u futsalu nakon što su u finalnom susretu u Pasigu u predgrađu Manile pobijedile Portugal sa 3-0.

Od 21. studenog do 7. prosinca Filipini su bili domaćini prvog izdanja Svjetskog prvenstva u futsalu za žene.

Nastupilo je 16 ekipa, a na koncu su slavile Brazilke porazivši u finalu Portugal sa 3-0.

Golove za svjetske prvakinje zabile su Emilly (9:46), Amandinha (22:25) i Debora (37:51). Brazilke su na putu do zlata nanizale šest pobjeda uz 32-4 razliku pogodaka pri čemu je Emilly zabila sedam, a Debota šest golova.

Emilly je proglašena ajboljom igračicom SP-a, a dobila je i nagradu kao najbolji strijelac.

"Presretan sam, djevojke su bile nevjerojatne. Siguran sam kako će ova medalja dodatno popularizirati futsal u školama, klubovima, sveučilištima. Sve će to stvoriti bolje trenere i igrače," poručio je brazilski izbornik Wilson Saboia.

Gotovo nevjerojatno zvuči podatak kako su brazilske igračice futsala nanizale čak 43 pobjede uz 303 postignuta gola i svega 17 primljenih.

U susretu za treće mjesto Španjolska je porazila Argentinu sa 5-1.