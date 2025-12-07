Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Svladale Portugal

Brazilke postale prve svjetske prvakinje u futsalu

Football - Women's Gold Medal Match - Brazil vs United States
LISA LEUTNER/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 22:45

"Presretan sam, djevojke su bile nevjerojatne. Siguran sam kako će ova medalja dodatno popularizirati futsal u školama, klubovima, sveučilištima. Sve će to stvoriti bolje trenere i igrače," poručio je brazilski izbornik Wilson Saboia.

Igračice Brazila postale su prve svjetske prvakinje u futsalu nakon što su u finalnom susretu u Pasigu u predgrađu Manile pobijedile Portugal sa 3-0.

Od 21. studenog do 7. prosinca Filipini su bili domaćini prvog izdanja Svjetskog prvenstva u futsalu za žene.

Nastupilo je 16 ekipa, a na koncu su slavile Brazilke porazivši u finalu Portugal sa 3-0.

Golove za svjetske prvakinje zabile su Emilly (9:46), Amandinha (22:25) i Debora (37:51). Brazilke su na putu do zlata nanizale šest pobjeda uz 32-4 razliku pogodaka pri čemu je Emilly zabila sedam, a Debota šest golova.

Emilly je proglašena ajboljom igračicom SP-a, a dobila je i nagradu kao najbolji strijelac.

"Presretan sam, djevojke su bile nevjerojatne. Siguran sam kako će ova medalja dodatno popularizirati futsal u školama, klubovima, sveučilištima. Sve će to stvoriti bolje trenere i igrače," poručio je brazilski izbornik Wilson Saboia.

Gotovo nevjerojatno zvuči podatak kako su brazilske igračice futsala nanizale čak 43 pobjede uz 303 postignuta gola i svega 17 primljenih.

U susretu za treće mjesto Španjolska je porazila Argentinu sa 5-1.

Ključne riječi
futsal Brazil reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja