Najbolji na svijetu? Modrić s Realom večeras ima priliku učiniti ono što nije uspjelo nikome u povijesti kluba

Sve oči bit će danas u Parizu uprte u potencijalnoga trenerskoga rekordera na klupi Real Madrida, 62-godišnjega Carla Ancelottija, stručnjaka nadomak svome četvrtome naslovu europskog prvaka, ali i u 36-godišnjega hrvatskoga genijalca u Realovoj majici. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i naš najveći nogometaš svih vremena Luka Modrić danas u Parizu igra jednu od najvažnijih utakmica karijere. Evo i zašto: Luka je u prilici osvojiti svoj peti europski naslov s Real Madridom i pritom postati najstariji Realov nogometaš u povijesti koji je to ostvario.

Pet starijih osvajača

Legendarni Francisco Gento, jedini nogometaš sa šest europskih titula (1956.-1960., te 1966.), posljednji je naslov prvaka Europe s Real Madridom osvojio u 34. godini. Za sada su petorica osvajača Lige prvaka starija od Luke: Paolo Maldini (Milan), Pietro Vierchowood (Juventus), Alessandro Costacurta (Milan), te Javier Zanetti i Marco Materazzi (Inter).

Podsjetimo, Luka Modrić u europskim finalima ima stopostotan učinak, četiri od četiri, i među tim pobjedama je i ona nad Liverpoolom iz 2018. u Kijevu.

Real Madrid's Luka Modric (R) vies with Liverpool's Mohamed Salah during the UEFA Champions League quarterfinal first leg football match between Real Madrid and Liverpool in Madrid, Spain, April 6, 2021.

Hoće li se Liverpool osvetiti za finalni poraz od Madrida 2018.?, pitali su Carla Ancelottija uoči ovoga finala iako on tada nije bio Realov trener. Bio je to Zinedine Zidane.

- Pa i Real Madrid također traži osvetu jer je izgubio finale od Liverpoola 1981. godine u Parizu. Ne mislim da te dvije utakmice sada znače mnogo. Sučelit će se dvije sjajne momčadi, a na kraju će pobijediti ona s više hrabrosti i osobnosti – izjavio je Ancelotti i nastavio:

- Liverpool ima puno kvalitete kao momčad, s visokim intenzitetom i dobrom organizacijom. One su jedna od najboljih momčadi Europe, Jürgen Klopp izvrstan je trener. Imam dobar odnos s njim. Donio je neke nove stvari u nogomet, s naglaskom na intenzitet i napadački pritisak.

Liverpool manager Jurgen Klopp

Talijana su podsjetili kako je svoj prvi finale Lige prvaka kao trener vodio još prije 19 godina, kada je s Milanom pobijedio Juventus na jedanaesterce. Tada je bio 42-godišnjak.

- Da, razmišljao o tome. Prošlo je mnogo godina od prvog puta. Nogomet se u međuvremenu promijenio, a ja sam se uspio prilagoditi tim promjenama. Nogomet je uvijek jako, jako zanimljiv show, a ja mu se prilagođavam jer još uvijek imam golemu strast prema ovom sportu. Kakav je osjećaj osvojiti trofej? Kao da ste pobijedili na najvažnijem natjecanju; dobro ste obavili svoj posao. Je li drugačije osvojiti ga kao trener nego kao igrač? Da, osjećaji su različiti. Oni su jači kada pobjeđujete kao menadžer. Kao igrač dio ste grupe koja osvaja trofej, ali kao menadžer imate više odgovornosti – zaključio je Ancelotti, nekadašnji europski prvak s Milanom.

On je jedan od sedmorice koji su Kup/Ligu prvaka osvajali kao igrač i kao trener. Uz njega to su Miguel Muñoz (Real Madrid), Giovanni Trapattoni (Milan/Juventus), Johan Cruyff (Ajax/Barcelona), Frank Rijkaard (Milan/Barcelona), Pep Guardiola (Barcelona) i Zinedine Zidane (Real Madrid).

Jürgen Klopp igračku je afirmaciju, zrelost i umirovljenje kao nogometaš ostvario u Mainzu (1990.-2001.), a kao trener u finale Lige prvaka doveo je Borussiju Dortmund (2013.), te Liverpool (2018., 2019., 2022.). Ima jednu titulu, onu od prije tri godine s Redsima.

- Dobro je doći u finale s prethodnim iskustvom finala. Rekao sam to i nakon što smo pobijedili u finalu protiv Tottenhama. U svim finalima koje su moje momčadi igrale prije toga, igrali smo bolji nogomet, ali smo izgubili. Dakle, moramo naučiti pobijediti u finalima, a mi smo nekoliko pobijedili; ne finale Lige prvaka, već nekoliko drugih. Mi smo iskusniji i to je vjerojatno dobro – istaknuo je Klopp.

Moj nadgrobni spomenik

Je li živo i još uvijek bolno sjećanje na finale iz 2018. kada je Liverppol bio poražen zbog katastrofalnih pogrešaka vratara Kariusa?

Loris Karius of Liverpool cries during the UEFA Champions League Final match at the NSK Olimpiyskiy Stadium, Kiev. Picture date 26th May 2018.

- Postoji osjećaj da želimo stvari ispraviti, definitivno, ali to ne može biti glavna misao. Ako odemo tamo s mišlju ‘osveta, osveta!’, to neće biti dobro. To onda nismo mi. Mi moramo igrati na svoj način, bez osvrtanja na nešto što se ranije dogodilo – istaknuo je Klopp.

Kakav je odnos s Ancelottijem?

- Tek nedavno sam vidio slike napadača koje je trenirao u svom životu i pomislio sam: “Postoji li tamo neki napadač svjetske klase kojeg on nije trenirao?” Ludo! Povrh toga, on je nevjerojatno fin momak. On je nevjerojatno uspješan i inspirira svoje momčadi na nevjerojatne stvari. Da, on je izvrstan tip – istaknuo je Klopp i zaključio:

- Ljudi me nikad ne pitaju kakvu ostavštinu želim imati u nogometnom klubu, ali jednom su me pitali što želim imati na svom nadgrobnom spomeniku. Iskreno, dovoljno bi bilo: ‘Bio je fin momak.’ To je zapravo moja jedina stvarna briga: da ne moram rušiti druge ljude da bih bio uspješan. Do sada se to nikada nije dogodilo, pa neću sada početi.

Everton manager Carlo Ancelotti applauds the fans after the final whistle.

Prvi put još od 1986. godine kada je Michel Vautrot sudio završni susret Kupa prvaka Steaua – Barcelona, finale Lige prvaka sudit će francuski sudac: Clement Turpin.