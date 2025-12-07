Napoli svladao Juventus i preuzeo vrh Serie A

Nogometaši Napolija skočili su na vrh ljestvice talijanskog prvenstva 2-1 domaćom pobjedom u erbiju 14. kola protiv Juventusa.
Junak pobjede prvaka bio je Hojlund koji je postigao oba gola za Napoli, prvog za 1-0 u 7. minuti, a drugog za 2-1 u 78., dok je Yildiz u 58. minuti zabio za Juventus.
Napoli sada ima 31 bod, jedan više od drugog Intera, a tri više od trećeg Milana koji u ponedjeljak gostuje kod Torina. Juventus je sedmi sa 23 boda.
MNOGIMA OMILJENA
Možete li vjerovati da ova prekrasna domaća glumica ima 64 godine? Evo kako se mijenjala tijekom karijere
PREPUNA SPLITSKA RIVA
FOTO Pogledajte tko je sve bio na skupovima podrške uhićenom generalu Gotovini
Nikad glasnije
Simbol slavlja u Hrvata pretvorio se u opasan biznis: Crno tržište buja, a društveni problem raste
Zagrebački biser