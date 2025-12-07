Napoli svladao Juventus i preuzeo vrh Serie A

Nogometaši Napolija skočili su na vrh ljestvice talijanskog prvenstva 2-1 domaćom pobjedom u erbiju 14. kola protiv Juventusa.

Junak pobjede prvaka bio je Hojlund koji je postigao oba gola za Napoli, prvog za 1-0 u 7. minuti, a drugog za 2-1 u 78., dok je Yildiz u 58. minuti zabio za Juventus.

Napoli sada ima 31 bod, jedan više od drugog Intera, a tri više od trećeg Milana koji u ponedjeljak gostuje kod Torina. Juventus je sedmi sa 23 boda.