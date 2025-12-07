Darko Nejašmić zabio gol u pobjedi NEC-a

Hrvatski veznjak Darko Nejašmić bio je strijelac za NEC iz Nijmegena u 3-2 gostujućoj pobjedi protiv Volendama u susretu 15. kola nizozemskog nogometnog prvenstva kojom se ta momčad uspela na treće mjesto ljestvice.
Nejašmić je svojim prvim ovosezonskim golom poravnao na 1-1 u prvoj minuti drugog poluvremena.
Nejašmić je odigrao čitav susret za NEC koji je treći sa 27 bodova, jednim više od četvrtog Ajaxa. Ispred su PSV Eindhoven sa 40 i Feyenoord sa 34 boda.
Volendam je 15. sa 14 bodova.
