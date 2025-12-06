Naši Portali
KREĆE AKCIJA

Vaterpolisti se okupljaju uoči Europskog prvenstva, Ivica Tucak odredio igrače za početak priprema

VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
06.12.2025.
u 23:03

Izbornik hrvatske muške vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak u nedjelju će okupiti 25 igrača s kojima će krenuti u intenzivnu fazu priprema za Europsko prvenstvo koje se od 10. do 25. siječnja održava u Beogradu

Zagrebački dio priprema trajat će od 7. do 16. prosinca, a potom reprezentacija putuje u Mađarsku kako bi odigrala dvije pripremne prijateljske utakmice s Mađarima. Nakon toga još ih očekuje turnir u Rotterdamu gdje će uz Rumunje i Nizozemce zaigrat i s aktualnim europskim prvacima Španjolcima.

"Do odlaska na turnir u Budimpešti radit ćemo na oporavku igrača, ali paralelno s tim i na taktičko-tehničkim detaljima jer će vrlo brzo doći 10. siječnja i početak Europskog prvenstva. Čim prije ćemo pokušati popraviti one situnice za koje smo vidjeli da nisu bile dobre na Svjetskom prvenstvu. Prije odlaska na sparing s Mađarima skratit ćemo popis za petoricu-šestoricu igrača", rekao je izbornik Tucak pred okupljanje.

Početkom nove godine slijedi okupljanje u Dubrovniku i put na sparing pripreme u Budvu s Crnogorcima.

Hrvatska reprezentacija na EP je smještena u skupinu B gdje će snage odmjeriti s Grcima, Gruzijcima i Slovencima.

REPREZENTACIJA HRVATSKE,

VRATARI: Marko Bijač (Jadran), Toni Popadić (Jug AO), Ivan Marcelić (Mladost), Mauro Ivan Čubranić (Mladost)

CENTRI: Luka Lončar (Mladost), Josip Vrlić (Mladost), Branimir Herceg (Jug AO), Viktor Tončinić (Mladost)

BRANIČI: Rino Burić (Pro Recco), Matias Biljaka (Mladost), Marko Žuvela (Jug AO), Filip Kržić (Jug AO), Mislav Ćurković (Jadran), Roko Akrap (Solaris)

NAPADAČI: Luka Bukić (Mladost), Loren Fatović (Jadran), Ante Vukičević (Mladost), Franko Lazić (Mladost), Konstantin Harkov (Mladost), Zvonimir Butić (Jadran), Andrija Bašić (Mladost), Vlaho Pavlić (Jug AO), Maro Šušić (Jug AO), Ante Jerković (Jug AO), Tin Brubnjak (Primorje EB)
Ključne riječi
EP u vaterpolu Hrvatska vaterpolska reprezentacija Ivica Tucak

