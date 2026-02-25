Primorje u Rijeci pobijedilo Medveščak

Vaterpolisti Primorja EB pobijedili su u Rijeci, u dvoboju osmog kola domaćeg prvenstva, zagrebački Medveščak 22-17 (3-2, 8-5, 3-6, 8-4). Velike neizvjesnosti nije bilo u susretu, a napadi su dominirali u odnosu na obrane. Domaći sastav posebno se raspucao tijekom druge i posljednje četvrtine, u obje je Primorje EB zabilo po osam golova.

Prvi strijelac domaćina bio je Tin Brubnjak sa sedam golova, dok je šest puta suparničku mrežu pogađao Gabrijel Burburan. Na drugoj strani razigran je bio Marin Dašić sa osam pogodaka.

Na vrhu ljestvice su bodovno izjednačeni splitski Jadran, zagrebačka Mladost i Jug AO. Svi imaju po 21 bod, ali Splićani imaju utakmicu manje. Primorje EB je četvrto s 15 bodova koliko ima i peti Medveščak, ali riječka momčad ima utakmicu manje.