Promjena na kladionicama: Evo kako stoje Dinamo i Hajduk nakon remija u ludoj utakmici

Nevjerojatna utakmica odigrana na Maksimiru ponudila je sve ono što nogometni derbi čini posebnim – dominaciju, preokrete, intervencije VAR tehnologije i gol u posljednjim sekundama. Dinamo je gotovo 70 minuta bio dominantna momčad na terenu, stvarajući prilike, no put do mreže nikako nije uspijevao pronaći. Frustracije domaće momčadi i navijača dosegle su vrhunac kada su im nakon provjere VAR-a poništeni i pogodak i dosuđeni jedanaesterac. Kazna za propuštene prilike stigla je u 68. minuti, kada je Michele Šego šokirao domaći stadion i doveo Hajduk u vodstvo. Kada se činilo da će Splićani odnijeti sva tri boda i zadati težak udarac ambicijama rivala, ukazao se Arber Hoxha, koji je u 12. minuti sudačke nadoknade postavio konačnih 1:1 i donio Dinamu bod koji je, s obzirom na okolnosti, imao okus pobjede.

Iako je Dinamo spasio bod u nevjerojatnoj završnici, remi na domaćem terenu u derbiju protiv najvećeg rivala kladionice su protumačile kao negativan signal. Prije ovog kola, zagrebački klub bio je izraziti favorit za obranu naslova prvaka, no sada su se te šanse blago smanjile. Koeficijent na osvajanje naslova prvaka za Dinamo porastao je s 1.35 na 1.40. Iako se na prvi pogled ne čini kao velika promjena, u svijetu klađenja to je jasan pokazatelj da se Dinamova dominacija više ne uzima zdravo za gotovo te da je put do novog trofeja postao nešto teži i neizvjesniji. Aktualni prvak i dalje drži status prvog favorita, ali prednost u očima stručnjaka se istopila.

S druge strane, Hajduk iz Zagreba odlazi s pomiješanim osjećajima, ali s povećanim šansama za osvajanje toliko željenog naslova prvaka. Bili su na korak do velike pobjede koja bi u potpunosti preokrenula dinamiku prvenstva, no i osvojeni bod na teškom gostovanju pokazao se dovoljnim da im izgledi porastu. Kladionice su reagirale smanjenjem koeficijenta na splitsku momčad, koji je s 3.20 pao na 3.00. Ovaj pad signalizira kako se Hajduk sada smatra ozbiljnijim i potentnijim izazivačem za titulu. Remi na Maksimiru potvrdio je njihovu konkurentnost i pokazao da imaju snage i kvalitete boriti se za vrh HNL-a do samoga kraja prvenstvene utrke.

Dok su oči javnosti bile uprte u Dinamo i Hajduk, najveći dobitnik 16. kola u svijetu koeficijenata postala je Rijeka. Momčad sa Kvarnera tiho i marljivo skuplja bodove te se profilira kao potencijalno najveće iznenađenje prvenstva, a takav trend prepoznale su i kladionice. Njihove šanse za osvajanje naslova doživjele su pravu eksploziju, što se očituje u drastičnom padu koeficijenta sa 150 na 80. Iako su i dalje u statusu autsajdera u usporedbi s vječitim rivalima, ovakav skok pokazuje da se na Rijeku sve ozbiljnije računa kao na "treću silu" koja bi mogla pomrsiti račune favoritima i unijeti dodatnu dramu u borbu za naslov prvaka Hrvatske.