SLAVLJE U ZAGREBU

Mladost pobijedila neugodne Mađare i prošla među osam najboljih klubova Europe

European Aquatics vaterpolo Liga prvaka, 6. kolo, HAVK Mladost protiv Vasas Plaket
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
11.02.2026.
u 21:43

Mladost je rutinski svladala Vasas s 15-13, s tim da je domaći predstavnik u samoj završnici više osluškivao što se događa u Pireji nego li je brinuo o svom mađarskom suparniku, prvenstveno zbog +5 na ulasku u posljednju dionicu

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti izborili su plasman među osam najboljih momčadi ove sezone u LEN Ligi prvaka nakon što su pobijedili Vasas u Zagrebu 15-13 (4-2, 3-1, 5-4, 3-6) i time osvojili drugo mjesto na ljestvici skupine A.

Samo ta pobjeda nije bila dovoljna Mladosti za prolaz u novu četvrtfinalnu skupinu, ali ostatak posla je obavio Olympiakos. Odnosno, Radnički iz Kragujevca nije smio pobijediti u Pireju što se i nije dogodilo. Slavila je grčka momčad sa 16-14 nakon raspucavanja.

Mladost je rutinski svladala Vasas s 15-13, s tim da je domaći predstavnik u samoj završnici više osluškivao što se događa u Pireji nego li je brinuo o svom mađarskom suparniku, prvenstveno zbog +5 na ulasku u posljednju dionicu.

Prvi strijelac Mladosti bio je Konstantin Harkov s pet golova. Po dva su pogotka dali Ivan Nagaev, Matias Biljaka i Franko Lazić. U gostujućem sastavu četiri puta se u strijelca upisivao Peter Miklos Szalai.

U Pireju je trajala drama u završnici. Olympiakos je četiri minute prije kraja poveo 11-9, ali uz dva gola Pijetlovića su gosti izjednačili na 11-11 čime su trebali još jedan pogodak da pomaknu Mladost s druge na treću poziciju na ljestvici.

Olympiakos je ipak sačuvao remi i potom nakon raspucavanja slavio s ukupnih 16-14 (4-1, 3-3, 3-4, 1-3; 5-3). To znači da je na kraju Olympiakos pobjednik skupine A s 14 bodova. Dalje ide i druga Mladost koja je skupila 12 bodova, dok je Radnički na deset.

Kako je Mladost pobijedila 15-13 tako je splitski Jadran u skupini B identičnim rezultatom poražen. S 15-13 (4-4, 2-1, 4-3, 5-5) u Splitu je slavio Pro Recco, momčad koju vodi hrvatski strateg Sandro Sukno. Od ranije je bilo poznato da Splićani ne mogu biti niti prvi ni drugi u skupini. Utješna nagrada za splitski Jadran je spuštanje u Eurokup gdje će nastaviti natjecanje.

Tri pogotka za Jadran je postigao Jerko Marinić Kragić, dok su po dva dodali Zvonimir Butić, Ivan Domagoj Zović, Duje Pejković i Nardo Skejić. Po tri gola su za Pro Recco postigli Di Fulvio i Ortega. Na ljestvici skupine B vodeći je Pro Recco s maksimalnih 18 bodova. Novi Beograd je skupio devet, Jadran Herceg Novi šest, a splitski Jadran tri boda.
Ključne riječi
Liga prvaka Mladost Vaterpolo

Želite prijaviti greške?

