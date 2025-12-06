Hajduk nije izgubio samo zbog jedne stvari. Dinamo? Evo što moraju napraviti pod hitno

Što smo, dakle, vidjeli od derbija? Sraz naših dviju najboljih momčadi pokazao je nekoliko stvari o kojima će se u nogometnim krugovima ovih dana najviše raspravljati. U taktičkom smislu, Hajduk se od prve minute postavio da ne izgubi utakmicu. Kaotična je bila izvedba momčadi Gonzala Garcije u gradnji igre, bez pravih mehanizama kojima bi se ugrozio protivnički gol. U takvoj ideji, Marko Livaja nije mogao doći do izražaja. Izostala je izvedba najiskusnijih igrača, onih od kojih se očekuje da mijenjaju omjere u ovakvim susretima. Mjerimo li učinak na terenu, remijem može puno više biti zadovoljan Hajduk. No, imao je prednost i pobjedu u džepu do zadnjih minuta. Idealniji scenarij nisu mogli ni zamisliti.

Kod izjednačujućeg pogotka obrana mora puno bolje reagirati na odbijenu loptu. Dinamo je bio bolja momčad veći dio susreta, a onda su Splićani poveli u razdoblju kada su jedva koji put organizirano prešli na protivničku polovicu. Takve su okolnosti poljuljale plavi brod koji je do završnice ozbiljno bio nagnut. No, momentum i omjere ovaj je put na stranu momčadi Marija Kovačevića vratio mladi Fran Topić i zapravo je pravo pitanje zašto je taj dečko zadnjih mjeseci potpuno u drugom planu. Slučajno ili ne, Dinamo je u kratkom razdoblju dobio prvu opciju za bočnu poziciju. Naravno, riječ je o Noi Mikiću. Šteta što se dečko ozlijedio jer je sigurno igrač za ozbiljnu Dinamovu perspektivu.

S druge strane, Hajduk samo zbog jednog detalja nije izgubio utakmicu. Naravno, pored Michelea Šege, strijelca Hajdukova pogotka, ovdje pričamo o Toniju Siliću koji je s nekoliko briljantnih intervencija amortizirao početnu inicijativu Dinama. Da je Hajduk primio pogodak u prvih petnaestak minuta, što je spriječio Silić, sigurno bi doživio poraz. Jer, obrana Splićana jako se loše postavljala, reakcije su nerijetko bile konfuzne.

A u tim je situacijama nedostajala prava reakcija s druge strane, Dinamov agresivniji pritisak na zadnju liniji splitske obrane u zadnjoj trećini. No, to je izostalo i Hajduk ipak može biti zadovoljniji od Dinama, bez obzira na to što su plavi do boda došli s(p)retno u završnici susreta.

Derbi je ponudio premalo, od dviju najboljih momčadi ipak smo očekivali puno više kada govorimo o izvedbi. Ako postoji neka dobra stvar koju treba izdvojiti, najveći dobitak na kraju su neke mlade snage. Mladi Hajdukov vratar Toni Silić vjerojatno je zaslužio titulu igrača utakmice, Fran Topić je unio živost i očito je riječ o igraču čija raznovrsnost može pomoći ovom Dinamu.