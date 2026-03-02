Ovaj čovjek argumentirano je objasnio zašto je Janica najveća svih vremena, a ne Shiffrin

Gotovo pa nema televizijskog komentatora koji u svom prijenosu olimpijske slalomske utrke u Cortini pobjednicu Mikaelu Shiffrin nije etiketirao kao najbolju alpsku skijašicu svih vremena. No, ima i onih poklonika skijanja koji se s tom konstatacijom neće složiti a jedan od njih je zagrebački publicist Marijan Boršić, autor niza sportskih knjiga.

A posljednje djelo iz njegove radionice zove se "Jednostavno najbolja" a posvećena je Janici Kostelić. S obzirom na to da je već napisao jednu knjigu o našoj sportskoj divi ("Janica jedna jedina"), zanimalo nas je što je gospodina Boršića ponukalo da napiše još jedno djelo koje slavi veličinu te neponovljive sportašice.

- "Janica jedna jedina" presjek je njene karijere a na pisanje nove knjige potaknula me je anketa portala ofenziva.hr. A u anketi kojom se tražilo najboljeg hrvatskog sportaša svih vremena Janica je pobjednica. Glasovanje se odvijalo po sustavu Grand Slam turnira pri čemu je Janica u polufinalu dobila 48 glasova više od Luke Modrića a u finalu preko tisuću više od Dražena Petrovića. I zato sam ja u ovoj knjizi nastojao argumentirati zašto je moguće braniti taj stav da je Janica uistinu najbolja.

Mikaela je odrasla na skijalištu

No, u toj potrazi za argumentima dogodilo se još nešto.

- Pronalazeći argumente iz povijesti njenog skijanja došao sam do zaključka koji je i mene samog iznenadio. Ja uistinu nisam mislio da je Janica najbolja svih vremena no uspoređujući je s drugim velikankama došao sam upravo do tog saznanja.

A što je onda sa 108 pobjeda u Svjetskom kupu Mikaele Shiffrin?

- To je činjenica da Mikaela ima najviše pobjeda u tom natjecanju no netko može biti na toj ljestvici najbolji a je li uopće najbolji to je drugo pitanje. Stoga ću vam ovdje citirati misao filozofa egela: "Ono što je poznato, nije samim time već i spoznato". Mi znamo da Mikaela ima u Svjetskom kupu najviše pobjeda no potrebno je napraviti komparativnu analizu u kojoj bi se uzeli svi elementi.

A jedni od elemenata očigledno su bili i geografsko i obiteljsko zaleđe.

- Mikaela je odrastala u Vailu, u Coloradu, a to je fenomenalno središte s mnoštvom uređenih skijaških terena i žičara. Dakle, ona je bila u mogućnosti trenirati na kućnom pragu koliko i kada ju je volja. Osim toga, njena obitelj je bila imućna. Otac joj je bio uvaženi anesteziolog a njena majka se ozbiljno bavila skijanjem. Dakle, Mikaela je imala bitno bolje materijalne pretpostavke od Janice.

Uslijedio je još i argument raspona karijere.

- Nažalost, zbog brojnih ozljeda i operacije štitnjače, Janica je u natjecanjima sudjelovala tek nešto manje od šest godina. Za to vrijeme je osvojila 19 svjetskih naslova. Triput je bila ukupna pobjednica Svjetskog kupa, sedam puta je bila najbolja u sezoni u nekoj od disciplina a usto je osvojila i četiri olimpijska i pet svjetskih zlata. Shiffrin je s druge strane dosad skijala ukupno 14 sezona i za to je vrijeme osvojila 28 naslova što je prosječno dva naslova po sezoni. Za razliku od Janičinih 3,45 naslova po sezoni.

Osim toga, niti Shiffrin niti itko drugi nije na jednim Olimpijskim igrama osvojio tri zlata i srebro kao Janica 2002.

- Na vječnoj tablici osvajačica medalja Janica je s četiri zlata i dva srebra ispred svih a Shiffrin s tri zlata i jednim srebrom dijeli treće mjesto. Janica je kao punoljetna sudjelovala na dvjema Olimpijskim igrama a Shiffrin na četirima. I po tome je naša skijašica uspješnija.

U svoju komparativnu analizu publicist Boršić uvrstio je i sljedeći kriterij.

- U sezoni 2005./2006. kada je Janica treći put bila ukupna pobjednica Svjetskog kupa, uz nju je među prvih 20 u poretku bilo još sedam skijašica koje su u nekoj sezoni, ili sezonama, bile ukupne pobjednice. U toj nikad jačoj konkurenciji, Kostelić je ostvarila je i pobjede u svim disciplinama. Shiffrin to nikada nije postigla, premda je konkurencija u vrijeme njene vladavine bila slabija. U u posljednje tri sezone kada je Shiffrin bila ukupna pobjednica među prvih 20 u poretku bile su samo dvije ili tri skijašice koje su bile najbolje u nekoj od sezona. To je očiti pokazatelj slabije konkurencije no što je bila u Janičino vrijeme. Uostalom, dovoljno je pogledati slalomsku utrku na netom završenim Igrama. Shiffrin je pobijedila u konkurenciji samo vrlo dobrih ili čak osrednjih skijašica pa bi se, da parafraziramo Brechta, tu utrku slobodno moglo nazvati "sirotinjskom operom". Nije tu bilo skijašica kalibra Anje Parson, Laure Pequegnot ili Sonje Nef s kojima se Janica ogledala u slalomskoj olimpijskoj utrci 2002.

Skijala je s osmjehom, kao nitko

Smatrali vi ovo navijačkom analizom ili ne, autor se doista potrudio (o)braniti svoju tezu pa nam je za kraj razgovora još kazao:

- Moje mišljenje o Janici potkrijepio sam činjenicama a mogao sam se pozvati i na svjedočanstvo koje nam je pružalo gledanje te neizmjerne sigurnosti na stazi i lakoće skijanja. I pritom je, najčešće, kao nijedna druga skijašica, imala osmijeh na licu.