Zoran Bajić: Idemo među "velike dečke", idemo tamo gdje dugo nismo bili

Vaterpolisti Mladosti plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka. Osim domaće pobjede nad mađarskim doprvakom Vasasom u vlastitu plivalištu (15:13), mladostašima je za taj domet trebala i pobjeda Olympiakosa nad Radničkim u Pireju pa su čelnici kluba jednako pratili kretanje tog rezultata kao i onog koji im se odvijao pred očima.

Zapravo, uz pobjedu nad Vasasem, Zagrepčanima je bilo dovoljno da Radnički ne pobijedi u osnovnom dijelu susreta na gostovanju kod grčkog prvaka što se i dogodilo (11:11 - 16:14). Tako je hrvatski trener na klupi Olympiakosa Elvis Fatović zapravo odradio posao i za klub iz svoje zemlje.

No, bez obzira na to što je Mladost vodila tijekom cijele utakmice, nakon tri četvrtine bilo je 12:7, na koncu za domaćina ipak nije bilo posve komforno. Naime, dok su mladostaši pogađali okvir vrata (Vukičević, Bukić), Mađari su zabijali i došli na samo dva pogotka zaostatka (14:12) ali to je bilo sve.

Nakon utakmica šestog kola po skupinama, u kojem je splitski Jadran izgubio od Pro Recca (13:15), u četvrtfinale Lige prvaka plasirali su se Olympiakos, Mladost, Pro Recco, Novi Beograd, Ferencvaros, Brescija, Barceloneta i Hannover.

Stotinjak sekundi prije kraja, kod situacije s igračem više, trener Zoran Bajić zvao je minutu odmora nakon koje Harkov svojim petim pogotkom rješava pitanje pobjednika (15:12). No, ni tada se gosti nisu predavali pa zabijaju za 15:13 pa se obranu mladostaša ne može pohvaliti za učinak u posljednjoj četvrtini u kojoj je primila čak šest pogodaka.

- Pali smo u obrani u drugom poluvremenu. U prvom dijelu je bila odlična. Dozvolili smo jednom igraču da nam zabije pet pogodaka, trebalo smo to adekvatnije zatvoriti. U napadu smo bili kvalitetni i raznovrsni, imali smo rješenje i za M zonu. Idemo dalje gdje smo i zaslužili biti po prikazanim igrama i gdje dugo nismo bili a ova momčad je i slagana za takvo što. Idemo među "velike dečke" i spremit ćemo se da budemo što je moguće bolji i da napadnemo sve što možemo - ustvrdio je trener Zoran Bajić.

- Mi smo napravili što smo mi trebali. Na kraju smo izgubili koncentraciju u obrani, čini mi se da smo posljednje dvije četvrtine izgubili. Obranu s igračem manje moramo popraviti. Zaslugom naših centara opteretili smo ih s prekršajima i dobili utakmicu - kazao je najbolji strijelac među mladostašima Konstantin Harkov.

Osim Harkova (5), pogotke za mladostaše zabijali su još Biljaka (2), Lazić (2), Nagaev (2), Vukičević (1), Bašić (1), Lončar (1) i Buljubašić (1). U sastavu mađarskog doprvaka prednjačili su Szalai (5), Gyarfas (3), Batori (2) i Đurđić (2).

Poredak skupine: 1. Olympiacos 14, 2. Mladost 12, 3. Radnički 10, 4. Vasas 0.