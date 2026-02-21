Naši Portali
Masovno se priča o novoj karti, pazite što su hrvatski susjedi objavili: ‘Nešto se čudno događa’

Reddit screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.02.2026.
u 15:14

Tako se na platformi Reddit pojavila karta koja pokazuje sve olimpijske pobjednike u vaterpolu od 2000. pa do danas. Svi se nalaze u susjedstvu Hrvatske jer osim nas tu čast imali su Srbija i Mađarska

Često negdje na društvenim mrežama možemo čuti i pročitati kroz šalu kako je vaterpolo više otvoreno prvenstvo bivše Jugoslavije nego svjetski turnir te da se uz Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru znaju natjecati Mađarska, Španjolska ili Grčka koja se podigla posljednjih godina u ovom vodenom sportu.

Tako se na platformi Reddit pojavila karta koja pokazuje sve olimpijske pobjednike u vaterpolu od 2000. pa do danas. Svi se nalaze u susjedstvu Hrvatske jer osim nas tu čast imali su Srbija i Mađarska. Mađari su uzeli tri u nizu od 2000. do 2008. Potom u Londonu 2012. Hrvatska dolazi na vrh. U ovom trenutku Srbija je na tri zlata u nizu koji je krenuo od olimpijde u Riju 2016. godine. 

'Ali ozbiljno, mislim da je to zato što nitko drugi ne igra vaterpolo, to je ipak glavni sport', 'Vaterpolo je postao jako popularan još u Austro-Ugarskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Od tamo se proširio i na druge',  neki su od ozbiljnih komenatra.

Foto: Reddit screenshot

'Mora da je do vode u tom području, nešto se čudno događa tamo', 'Zato Jokić tako dobro dodaje loptu, kao mali je u Srbiji bacao vaterpolsku loptu', 'Preplatili su se na zlato', neki su i od sarkaštičnih primjedbi. 

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
